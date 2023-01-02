La İlahe İllallah Ne Demek? Kelime-i Tevhid Okunuşu ve Anlamı Nedir?

Kelime-i Tevhid, iman esaslarının özünü ifade eden cümledir. Müslüman olmak ve İslam dinin girmek isteyen bir kimsenin kelime-i tevhidi tüm içtenliği ile benimsemesi gerekmektedir. ''Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah'' cümlesinden oluşan kelime-i tevhidin anlamı ve okunuşu da birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer almıştır. İslam dininin temelini teşkil eden kelime-i tevhid lâ ilâhe illallah ne demek? Lâ ilâhe illallah Türkçe anlamı nedir?

LA İLAHE İLLALLAH NE DEMEK?

Kelime-i Tevhid, İslam dinine inanan herkesin içtenlikle benimsemesi ve söylemesi gereken cümledir. Aynı zamanda en faziletli zikirlerden birisidir. Hadis kaynaklarında yer alan bilgiler ''la ilahe illallah'' demenin faziletleri ile ilgili önemli sözler yer almaktadır.

La İlahe İllallah Türkçe Anlamı: Allah'tan başka ilah yoktur.

LA İLAHE İLLALLAH DEMENİN FAZİLETLERİ

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) , "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." buyurmuştur. (İbn Mâce, Edeb, 55)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), "Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir." buyurmuştur. (Buhârî, İlim, 33; Rikâk 51)

Kelime-i tevhidle aynı niteliği taşıyan kelime-i şehâdet, İslâmiyet'in Allah'ın (C.C) birliği ve Hz. Muhammed'in nübüvvetinden ibaret bulunan iki temel ilkesini içerdiğinden bazı kaynaklarda "kelimeteyi't-tevhîd" ve "kelimeteyi'ş-şehâde" biçiminde tesniye sîgasıyla anılmıştır. Bu iki ilke bir arada Kur'an'da bulunmamakla birlikte birinci ilke otuz yedi âyette yer almaktadır. Bunların üçü "lâ ilâhe illallah", otuzu "lâ ilâhe illâ hû", üçü "lâ ilâhe illâ ene", biri de "lâ ilâhe illâ ente" şeklindedir. İkinci tabir ise bir âyette kelime-i tevhiddeki biçimiyle, iki âyette de unsurlarını Muhammed ile resul kelimelerinin oluşturduğu farklı cümlelerle tekrarlanmıştır.