Labirent: Son İsyan oyuncuları kimler, konusu nedir? Labiret Son İsyan film konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler

Labiret Son İsyan filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak. Ünlü edebiyat serisinden uyarlanan film de oldukça ses getirmişti. Başrolde Dylan O'Brien'ın yer aldığı Labirent Son İsyan oyuncuları birçok yıldız ismi ağırlıyor. Maze Runner: The Death Cure isimli film serisinin 3. Ve son flmi olan yapım ilgiyle izleniyor. İşte, Labirent Son İsyan konusu ve oyuncuları…
LABİRENT SON İSYAN FİLM KONUSU
Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon W.I.C.K.E.D.'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir.
Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları organizasyonun peşine düşer. Bu uğurda aldıkları kararlar yalnızca arkadaşlarının değil, dünyanın da kaderini değiştirecektir.
LABİRENT SON İSYAN FİLMİ OYUNCULARI
Dylan O'Brien - Thomas
Kaya Scodelario - Teresa
Thomas Brodie-Sangster - Newt
Dexter Darden - Frypan
Nathalie Emmanuel - Harriet
Giancarlo Esposito - Jorge
Aidan Gillen - Janson
Walton Goggins - Lawrence
Ki Hong Lee - Minho
Jacob Lofland - Aris
Barry Pepper - Vince
Will Poulter - Gally
Rosa Salazar - Brenda
Patricia Clarkson - Ava Paige