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Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:28

Labirent: Son İsyan oyuncuları kimler, konusu nedir? Labiret Son İsyan film konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler

Orijinal adıyla “Maze Runner: The Death Cure” bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. Labirent Son İsyan oyuncuları arasında dönemin popüler isimleri yer alıyor. 2018 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Wes Ball oturuyor. Bilimkurgu ve macera türündeki yapım bir kitap uyarlaması. Labirent Son İsyan konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi gibi sorular gündemde. İşte, Labirent Son İsyan oyuncuları ve konusu…

Labirent: Son İsyan oyuncuları kimler, konusu nedir? Labiret Son İsyan film konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler

Labiret Son İsyan filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak. Ünlü edebiyat serisinden uyarlanan film de oldukça ses getirmişti. Başrolde Dylan O'Brien'ın yer aldığı Labirent Son İsyan oyuncuları birçok yıldız ismi ağırlıyor. Maze Runner: The Death Cure isimli film serisinin 3. Ve son flmi olan yapım ilgiyle izleniyor. İşte, Labirent Son İsyan konusu ve oyuncuları…

LABİRENT SON İSYAN FİLM KONUSU

Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon W.I.C.K.E.D.'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir.

Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha W.I.C.K.E.D.'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir.

Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları organizasyonun peşine düşer. Bu uğurda aldıkları kararlar yalnızca arkadaşlarının değil, dünyanın da kaderini değiştirecektir.

LABİRENT SON İSYAN FİLMİ OYUNCULARI

Dylan O'Brien - Thomas

Kaya Scodelario - Teresa

Thomas Brodie-Sangster - Newt

Dexter Darden - Frypan

Nathalie Emmanuel - Harriet

Giancarlo Esposito - Jorge

Aidan Gillen - Janson

Walton Goggins - Lawrence

Ki Hong Lee - Minho

Jacob Lofland - Aris

Barry Pepper - Vince

Will Poulter - Gally

Rosa Salazar - Brenda

Patricia Clarkson - Ava Paige

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Labirent: Son İsyan oyuncuları kimler, konusu nedir? Labiret Son İsyan film konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler
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