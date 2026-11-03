Haberler Yaşam Haberleri Lahana haşlarken kötü kokuya son! Suyuna 1 kaşık eklemek yetiyor
Giriş Tarihi: 3.11.2026 10:13 Son Güncelleme: 3.11.2026 10:14

Lahana haşlarken kötü kokuya son! Suyuna 1 kaşık eklemek yetiyor

Lahana sarması ve diğer lahana yemeklerini hazırlamak isteyenlerin en büyük şikayetlerinden biri, haşlama sırasında mutfağa yayılan keskin koku oluyor. Özellikle uzun süre kaynatıldığında daha belirgin hale gelen bu koku, bazı kişilerin lahana pişirmekten uzak durmasına neden olabiliyor. Oysa mutfakta sık kullanılan basit bir malzemeyle bu kokuyu hafifletmek mümkün.

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Lahana haşlarken kötü kokuya son! Suyuna 1 kaşık eklemek yetiyor
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Lahana haşlarken mutfağa yayılan ağır koku, bu sebzeyi pişirmekten kaçınanların ortak sorunlarından biri. Pişirme süresi uzadıkça daha fazla hissedilebilen bu kokuyu azaltmak için uygulayabileceğiniz oldukça basit bir mutfak yöntemi bulunuyor. Üstelik çözüm, yalnızca bir kaşıkla hazırlanabiliyor.

Lahana haşlarken kötü kokuya son! Suyuna 1 kaşık eklemek yetiyor

LAHANA HAŞLARKEN SUYUNA 1 KAŞIK SİRKE EKLEYİN

Lahana haşlanırken ortaya çıkan keskin kokunun temel nedeni, sebzenin yapısında bulunan kükürtlü bileşikler. Pişirme süresi uzadıkça bu bileşiklerden kaynaklanan koku daha yoğun hissedilebiliyor.

Lahana haşlarken kötü kokuya son! Suyuna 1 kaşık eklemek yetiyor

Bu kokuyu azaltmak için lahanayı haşladığınız suya 1 yemek kaşığı sirke ekleyebilirsiniz. Sirke, mutfakta sık kullanılan pratik yöntemlerden biri olarak kokunun hafiflemesine yardımcı olabilir. Ancak fazla miktarda kullanılması lahananın tadını değiştirebileceği için ölçüyü kaçırmamak gerekiyor.

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Lahana haşlarken kötü kokuya son! Suyuna 1 kaşık eklemek yetiyor

LAHANA KOKUSUNU AZALTMAK İÇİN PİŞİRME SÜRESİNE DİKKAT

Yalnızca sirke eklemek değil, lahanayı gereğinden uzun süre kaynatmamak da önemli. Fazla pişirme, hem keskin kokunun belirginleşmesine hem de yaprakların aşırı yumuşamasına yol açabiliyor.

Lahana haşlarken kötü kokuya son! Suyuna 1 kaşık eklemek yetiyor

Lahanayı kullanacağınız yemeğe uygun kıvama gelene kadar haşlamak, tencerenin kapağını tamamen kapatmamak ve pişirme sırasında mutfağı havalandırmak kokunun daha az hissedilmesine yardımcı olabilir.

Lahana haşlarken kötü kokuya son! Suyuna 1 kaşık eklemek yetiyor

SİRKE YERİNE ELMA KABUĞU DA KULLANILABİLİR

Lahana haşlarken kokuyu hafifletmek için tercih edilen bir diğer yöntem ise elma kabuğu kullanmak. Haşlama suyuna birkaç parça elma kabuğu eklemek, mutfakta oluşan keskin kokuyu bastırmaya yardımcı olabilecek geleneksel yöntemler arasında yer alıyor.

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Lahana haşlarken kötü kokuya son! Suyuna 1 kaşık eklemek yetiyor
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