Lahana haşlarken kötü kokuya son! Suyuna 1 kaşık eklemek yetiyor

Lahana haşlarken mutfağa yayılan ağır koku, bu sebzeyi pişirmekten kaçınanların ortak sorunlarından biri. Pişirme süresi uzadıkça daha fazla hissedilebilen bu kokuyu azaltmak için uygulayabileceğiniz oldukça basit bir mutfak yöntemi bulunuyor. Üstelik çözüm, yalnızca bir kaşıkla hazırlanabiliyor.
Lahana haşlanırken ortaya çıkan keskin kokunun temel nedeni, sebzenin yapısında bulunan kükürtlü bileşikler. Pişirme süresi uzadıkça bu bileşiklerden kaynaklanan koku daha yoğun hissedilebiliyor.
Yalnızca sirke eklemek değil, lahanayı gereğinden uzun süre kaynatmamak da önemli. Fazla pişirme, hem keskin kokunun belirginleşmesine hem de yaprakların aşırı yumuşamasına yol açabiliyor.
Lahanayı kullanacağınız yemeğe uygun kıvama gelene kadar haşlamak, tencerenin kapağını tamamen kapatmamak ve pişirme sırasında mutfağı havalandırmak kokunun daha az hissedilmesine yardımcı olabilir.
Lahana haşlarken kokuyu hafifletmek için tercih edilen bir diğer yöntem ise elma kabuğu kullanmak. Haşlama suyuna birkaç parça elma kabuğu eklemek, mutfakta oluşan keskin kokuyu bastırmaya yardımcı olabilecek geleneksel yöntemler arasında yer alıyor.