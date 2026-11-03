Lahana haşlarken kötü kokuya son! Suyuna 1 kaşık eklemek yetiyor

Lahana haşlarken mutfağa yayılan ağır koku, bu sebzeyi pişirmekten kaçınanların ortak sorunlarından biri. Pişirme süresi uzadıkça daha fazla hissedilebilen bu kokuyu azaltmak için uygulayabileceğiniz oldukça basit bir mutfak yöntemi bulunuyor. Üstelik çözüm, yalnızca bir kaşıkla hazırlanabiliyor.