Lale Orta’dan yasak aşk iddiasına ‘namus’ şikayeti! “Namusuma iftira attı, onurumu rencide etti”

"NAMUSUMA İFTİRA VAR, CEZALANDIRILSIN"

Geçen ay çıkan yasak aşk haberleriyle Leyla Ceylan'ın Lale Orta'nın namusuna iftira attığı, onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği belirten dilekçede, "Boşanma davası açtığı eşi Hakan Ceylan'la ilişkisi olduğunu, gerçeğe aykırı olarak yalan bir şekilde beyan etmiştir. Müvekkil, namusuna yönelik iftiraya ve saldırıya maruz kalmıştır" cümleleri kullanıldı. Söz konusu haberlerin de delil olarak eklendiği dilekçede, Ceylan'ın Orta'nın kişilik haklarını zedelediği, toplum nezdinde onur ve şerefini rencide ettiği, aile hayatını sarstığı ve kamuoyunda yanlış düşünce oluşmasına neden olduğu vurgulandı. Ceylan'ın prim kazanmaya çalıştığı ve Orta'nın yılların çabasıyla elde ettiği saygınlığını rencide etmesi nedeniyle cezalandırılması talep edildi.

SAVCILIKTAN "DELİL YOK" TAKİPSİZLİĞİ

Savcılık, dosyada yasak aşk haberlerinin olduğunun ancak Leyla Ceylan'ın yapmış olduğu bir paylaşım bulunmadığını, "hakaret" ve "iftira" suçu işlediğine dair bir delilin mevcut olmadığını belirtti. Lekelenmeme hakkı göz önüne alınarak savunmasının alınmasına gerek de görülmediğini aktaran savcılık takipsizlik kararı verdi.