Lance Reddick Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Lance Reddick Dizileri ve Filmleri Listesi

Lance Reddick filmleri ve Tv dizileri pek çok kişi için unutulmaz anılar demektir. 17 Mart 2023 tarihinde vefat eden ünlü oyuncu ardında pek çok başarılı film ve dizi bıraktı. Pek çok kişiye ilham kaynağı olan oyuncu uzun bir oyunculuk kariyerine sahip oldu ve pek çok farklı projeye imza attı. Bu nedenle Lance Reddick filmleri ve Tv dizileri oldukça fazladır. Bu içerikte de en beğenilen Lance Reddick dizileri ve filmleri listesi yer almaktadır.
Ünlü bir Amerikalı aktör olan Lance Reddick birçok film ve televizyon dizisinde önemli rollerde yer almıştır. İşte Lance Reddick'in bazı önemli filmleri ve televizyon dizileri:
Lance Reddick yaşamı boyunca oldukça başarılı ve üretken bir aktör oldu. Kendisinin eserleri de aynı kendisi gibi ölümsüz olarak nitelendirilebilir.
Usta oyuncunun onlarca projesinin arasından en beğenilen dizileri ve filmleri aşağıda yer alan listedeki gibidir:
The Wire (2002-2008): Cedric Daniels olarak, bu klasik suç dramasında polis teşkilatının başkanını oynadı ve bu dizinin dünyaca ünlü başarıya ulaşmasında büyük pay sahibi oldu.
Fringe (2008-2013): Phillip Broyles rolünde, bilim kurgu dizisinde önemli bir FBI yetkilisi rolünde yer almıştır. Başarılı oyuncu dizinin önemli karakterlerindendi.
Bosch (2014-2021): Irvin Irving karakterini canlandırdığı bu suç dramasında yüksek rütbeli bir polis şefine hayat verdi.
Corporate (2018-2019): Christian DeVille rolündeki Reddick, kara mizah türündeki bu dizide şirket CEO'sunu oynadı ve kariyeri için farklı bir tecrübe edinmiş oldu.
The Guest Book (2017-2018): Reddick, bu efsanevi komedi dizisinde Wilfrid Wippleman karakteriyle bulundu.
The Good Cop (2018): Bowman rolündeki Reddick, bu komedi-drama dizisinde üstlendiği rolü başarılı bir şekilde oynadı.