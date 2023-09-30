Lance Reddick Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Lance Reddick Dizileri ve Filmleri Listesi

Lance Reddick filmleri ve Tv dizileri pek çok kişi için unutulmaz anılar demektir. 17 Mart 2023 tarihinde vefat eden ünlü oyuncu ardında pek çok başarılı film ve dizi bıraktı. Pek çok kişiye ilham kaynağı olan oyuncu uzun bir oyunculuk kariyerine sahip oldu ve pek çok farklı projeye imza attı. Bu nedenle Lance Reddick filmleri ve Tv dizileri oldukça fazladır. Bu içerikte de en beğenilen Lance Reddick dizileri ve filmleri listesi yer almaktadır.

Lance Reddick Filmleri ve Tv Dizileri

Ünlü bir Amerikalı aktör olan Lance Reddick birçok film ve televizyon dizisinde önemli rollerde yer almıştır. İşte Lance Reddick'in bazı önemli filmleri ve televizyon dizileri:

Lance Reddick Filmleri:

John Wick (2014)

John Wick: Chapter 2 (2017)

John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019)

White House Down (2013)

Brother to Brother (2004)

The Guest (2014)

Lance Reddick Dizileri:

The Wire (2002-2008)

Fringe (2008-2013)

Bosch (2014-2021)

Corporate (2018-2019)

The Guest Book (2017-2018)

The Good Cop (2018)

En Beğenilen Lance Reddick Dizileri ve Filmleri Listesi

Lance Reddick yaşamı boyunca oldukça başarılı ve üretken bir aktör oldu. Kendisinin eserleri de aynı kendisi gibi ölümsüz olarak nitelendirilebilir.

Usta oyuncunun onlarca projesinin arasından en beğenilen dizileri ve filmleri aşağıda yer alan listedeki gibidir:

En Beğenilen Lance Reddick Filmleri:

John Wick (2014): Charon rolünde oynadığı filmde otel görevlisi rolü ile tanındı. Dünyanın en popüler ve en başarılı film serilerinden biri olan John Wick kadrosunda değer kazandı.

Charon rolünde oynadığı filmde otel görevlisi rolü ile tanındı. Dünyanın en popüler ve en başarılı film serilerinden biri olan John Wick kadrosunda değer kazandı. John Wick: Chapter 2 (2017): Reddick, Charon rolüyle John Wick'in maceralarının devamında da başarılı bir şekilde yer aldı.

Reddick, Charon rolüyle John Wick'in maceralarının devamında da başarılı bir şekilde yer aldı. John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019): Charon karakteri ile serinin üçüncü filmine geri dönüş yapmıştır.

Charon karakteri ile serinin üçüncü filmine geri dönüş yapmıştır. White House Down (2013): General Caulfield rolündeki Reddick, Beyaz Saray'a düzenlenen bir saldırıyı konu alan bu aksiyon filminde kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyerek izleyicilerden büyük takdir topladı.

General Caulfield rolündeki Reddick, Beyaz Saray'a düzenlenen bir saldırıyı konu alan bu aksiyon filminde kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyerek izleyicilerden büyük takdir topladı. Brother to Brother (2004): Reddick, Bruce Niles rolünü üstlendiği bu Harlem Rönesansı sırasında geçen drama filminde başarılı bir oyunculuk sergiledi. Reddick bu filmdeki performansı ile erken dönemlerde kendi yıldızını parlatmayı başardı.

Reddick, Bruce Niles rolünü üstlendiği bu Harlem Rönesansı sırasında geçen drama filminde başarılı bir oyunculuk sergiledi. Reddick bu filmdeki performansı ile erken dönemlerde kendi yıldızını parlatmayı başardı. The Guest (2014): Carver karakterini canlandırdığı bu filmde Reddick gizemli bir asker rolündedir.

En Beğenilen Lance Reddick Dizileri:

The Wire (2002-2008): Cedric Daniels olarak, bu klasik suç dramasında polis teşkilatının başkanını oynadı ve bu dizinin dünyaca ünlü başarıya ulaşmasında büyük pay sahibi oldu.

Fringe (2008-2013): Phillip Broyles rolünde, bilim kurgu dizisinde önemli bir FBI yetkilisi rolünde yer almıştır. Başarılı oyuncu dizinin önemli karakterlerindendi.

Bosch (2014-2021): Irvin Irving karakterini canlandırdığı bu suç dramasında yüksek rütbeli bir polis şefine hayat verdi.

Corporate (2018-2019): Christian DeVille rolündeki Reddick, kara mizah türündeki bu dizide şirket CEO'sunu oynadı ve kariyeri için farklı bir tecrübe edinmiş oldu.

The Guest Book (2017-2018): Reddick, bu efsanevi komedi dizisinde Wilfrid Wippleman karakteriyle bulundu.

The Good Cop (2018): Bowman rolündeki Reddick, bu komedi-drama dizisinde üstlendiği rolü başarılı bir şekilde oynadı.