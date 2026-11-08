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Giriş Tarihi: 08.11.2026 11:36

Lastik faciası! 2 ölü, 2 ağır yaralı

Gaziantep’te lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, üst geçidin beton ayağına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Lastik faciası! 2 ölü, 2 ağır yaralı
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Şehitkamil ilçesinin Kayaönü Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçidin beton ayağına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, araçtaki 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Aracın lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıktığı iddia edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#GAZİANTEP
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Lastik faciası! 2 ölü, 2 ağır yaralı
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