Latife sevgili kurbanı

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Samsun'un Kavak ilçesinde İsmail Yurtseven (38), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Latife Mengüç'ü (50) tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti. Olay, dün sabah Değirmencili Mahallesi'ndeki bungalovda meydana geldi. İsmail Yurtseven, yaşadığı tartışma üzerine kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Latife Mengüç ile kardeşi Ş.M.'nin bulunduğu bungalova gitti. Burada devam eden tartışmada Yurtseven, tabancayla önce Latife Mengüç'ü ardından da kendini vurdu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mengüç ve Yurtseven'in hayatını kaybettiği belirlendi. DHA