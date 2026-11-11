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Giriş Tarihi: 11.11.2026 18:53

Lavaboların devri kapanıyor! Banyoların yeni gözdesi belli oldu

Banyo dekorasyonunda yıllardır alışılan lavabo modellerinin devri kapanıyor. Geleneksel tasarımlar yerini daha modern ve kullanışlı seçeneklere bırakırken ev sahiplerinin tercihleri de değişiyor. Banyoların görünümünü baştan aşağı değiştiren bu dönüşüm, dekorasyon dünyasında dikkat çekiyor.

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Lavaboların devri kapanıyor! Banyoların yeni gözdesi belli oldu
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Banyolarda bir dönem sona eriyor! Uzun yıllardır evlerde kullanılan klasik lavabo tasarımları tarih olmaya hazırlanıyor. Daha şık ve işlevsel yaşam alanları oluşturmak isteyenler farklı modellere yönelirken yeni dekorasyon anlayışı giderek daha fazla ilgi görüyor.

Lavaboların devri kapanıyor! Banyoların yeni gözdesi belli oldu

KLASİK LAVABOLARIN DEVRİ KAPANIYOR!

Banyo dekorasyonunda yıllardır alışılan lavabo modellerinin devri kapanıyor. Geleneksel tasarımlar yerini daha modern, estetik ve kullanışlı seçeneklere bırakırken ev sahiplerinin tercihleri de değişiyor. Özellikle yaşam alanlarını daha ferah göstermek isteyenlerin yöneldiği yeni tasarımlar, banyolarda farklı bir dekorasyon anlayışını öne çıkarıyor.

Lavaboların devri kapanıyor! Banyoların yeni gözdesi belli oldu

Ayaklı lavaboların yerini farklı tasarımlar alıyor

Geleneksel banyoların vazgeçilmez parçalarından biri olan ayaklı lavabolar, modern dekorasyon anlayışında eski popülerliğini kaybedebiliyor. Özellikle alt bölümünde dolap bulunan lavabo üniteleri, hem depolama alanı oluşturması hem de daha düzenli bir görünüm sunması nedeniyle tercih edilebiliyor.

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Lavaboların devri kapanıyor! Banyoların yeni gözdesi belli oldu

Duvara monte edilen modeller de banyo zemininde daha geniş bir alan hissi oluşturabiliyor. Böylece özellikle küçük banyolarda daha ferah bir görünüm elde etmek mümkün oluyor.

Lavaboların devri kapanıyor! Banyoların yeni gözdesi belli oldu

Tezgâh üstü lavabolar dikkat çekiyor

Modern banyo tasarımlarında tezgâh üstü lavabolar da öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Farklı şekil, renk ve malzemelerle üretilen bu modeller, banyolara dekoratif bir görünüm kazandırabiliyor.

Yuvarlak, oval ve dikdörtgen formlardaki tasarımlar farklı dekorasyon tarzlarına uyum sağlayabiliyor. Özellikle ahşap görünümlü tezgâhlarla bir araya getirilen lavabolar, banyolarda daha sıcak ve modern bir atmosfer oluşturabiliyor.

Lavaboların devri kapanıyor! Banyoların yeni gözdesi belli oldu

Küçük banyolarda yer kazandıran modeller öne çıkıyor

Banyo dekorasyonunda yalnızca estetik değil, alanın verimli kullanılması da önem taşıyor. Bu nedenle duvara monte edilen ve alt bölümünde depolama alanı bulunan lavabo üniteleri alternatif oluşturuyor.

Dar alanlarda tercih edilen kompakt tasarımlar, gereksiz kalabalığı azaltarak daha düzenli bir görünüm sağlayabiliyor. Çekmeceli dolaplar ve köşe çözümleri de banyo düzenini kolaylaştıran seçenekler arasında bulunuyor.

Lavaboların devri kapanıyor! Banyoların yeni gözdesi belli oldu

Lavabo seçerken nelere dikkat edilmeli?

Banyo için lavabo seçerken alanın ölçüsü, tesisat bağlantıları ve kullanım ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı. Tezgâh üstü modellerde batarya yüksekliği ve sıçrama mesafesi, duvara monte edilen tasarımlarda ise montajın sağlamlığı önem taşıyor.

Ayrıca lavabo malzemesinin kolay temizlenebilir olması, su lekelerine karşı dayanıklılığı ve banyo dekorasyonuyla uyumu da seçim sırasında değerlendirilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor.

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Lavaboların devri kapanıyor! Banyoların yeni gözdesi belli oldu
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