Lavaboların devri kapanıyor! Banyoların yeni gözdesi belli oldu

Tezgâh üstü lavabolar dikkat çekiyor

Modern banyo tasarımlarında tezgâh üstü lavabolar da öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Farklı şekil, renk ve malzemelerle üretilen bu modeller, banyolara dekoratif bir görünüm kazandırabiliyor.

Yuvarlak, oval ve dikdörtgen formlardaki tasarımlar farklı dekorasyon tarzlarına uyum sağlayabiliyor. Özellikle ahşap görünümlü tezgâhlarla bir araya getirilen lavabolar, banyolarda daha sıcak ve modern bir atmosfer oluşturabiliyor.