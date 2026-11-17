LEONİD METEOR YAĞMURU TELESKOPLA MI İZLENİR?

Leonid meteorlarını gözlemlemek için teleskop veya dürbün kullanmak gerekmiyor. Meteorların gökyüzünde çok kısa süreli ve farklı doğrultularda belirmesi nedeniyle geniş bir görüş alanına sahip olmak, belirli bir noktayı büyüterek incelemekten daha yararlı.

Gözlem yapacak kişilerin gözlerinin karanlığa alışması için bir süre telefon ekranından ve güçlü ışık kaynaklarından uzak durması öneriliyor.