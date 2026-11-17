Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte gözler, gece gökyüzünde yaşanacak etkileyici bir doğa olayına çevrildi. Yılın belirli dönemlerinde gökyüzünü aydınlatan meteor yağmurlarından biri olan Leonidler, bu kez de yıldız kaymalarını izlemek isteyenleri heyecanlandırıyor.
Kasım ayının gökyüzü takviminde yer alan Leonid meteor yağmuru, 17 Kasım Salı gününü 18 Kasım Çarşamba gününe bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşacak. Her yıl sonbaharın sonlarına doğru gözlemlenen bu doğa olayı, 2026'da da gece boyunca gökyüzünde belirecek kısa süreli ışık izleriyle izlenebilecek.
Türkiye saatiyle 18 Kasım Çarşamba günü 02.45 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Gece yarısından gün doğumuna kadar olan zaman dilimi, gözlem yapmak isteyenler için daha elverişli koşullar sunuyor.
Leonid meteor yağmuru, Türkiye'nin farklı bölgelerinden uygun hava koşullarında çıplak gözle izlenebilecek. Ancak gökyüzünde kaç meteorun fark edilebileceği, bulunulan bölgenin bulutluluk durumuna, çevredeki yapay aydınlatmaya ve gözlem saatine bağlı olarak değişiyor.
Gözlem yapmak isteyen gökyüzü tutkunları yerleşim alanlarından uzak, ufuk çizgisi açık ve gökyüzünün geniş bir bölümünün görülebildiği karanlık noktalar, yıldız kaymalarını izlemek isteyenler için daha uygun bir ortam oluşturuyor.
2026 yılı için uygun gözlem koşullarında saatte yaklaşık 15 meteor görülmesi öngörülüyor. Şehir ışıkları, ufkun kapalı olması ve bulut geçişleri bu sayıyı azaltabilir. Leonidler geçmişte olağanüstü yoğun meteor fırtınaları oluşturmuş olsa da 2026 yılı için benzer büyüklükte bir gök taşı gösterisi beklenmiyor.
Leonid meteor yağmurunun kaynağı, Güneş çevresindeki yörüngesini yaklaşık 33 yılda tamamlayan 55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızı. Kuyruklu yıldızın uzayda bıraktığı küçük toz ve kaya parçacıkları, Dünya'nın yörüngesiyle kesişen bölgelerde birikiyor.
Dünya her yıl kasım ayında bu parçacıkların bulunduğu alandan geçerken küçük gök cisimleri yüksek hızla atmosfere giriyor. Hava molekülleriyle etkileşim sonucunda ortaya çıkan parlak izler, yeryüzünden yıldız kayması olarak görülüyor. Leonid meteorları saniyede yaklaşık 70 kilometreye ulaşan hızlarıyla bu tür gök olaylarının en hızlı örnekleri arasında yer alıyor.
Leonid meteorlarını gözlemlemek için teleskop veya dürbün kullanmak gerekmiyor. Meteorların gökyüzünde çok kısa süreli ve farklı doğrultularda belirmesi nedeniyle geniş bir görüş alanına sahip olmak, belirli bir noktayı büyüterek incelemekten daha yararlı.
Gözlem yapacak kişilerin gözlerinin karanlığa alışması için bir süre telefon ekranından ve güçlü ışık kaynaklarından uzak durması öneriliyor.
Leonid meteor yağmuru yalnızca zirve gecesinde etkin olmayacak. 6 Kasım'da başlayan etkinlik 30 Kasım'a kadar sürecek. En yüksek meteor yoğunluğu 17-18 Kasım gecesinde beklense de bu tarihten sonraki günlerde gökyüzünde Leonidlere ait ışık izleri görülmesi mümkün. Ancak zirve döneminden uzaklaşıldıkça gözlemlenebilecek meteor sayısının genel olarak azalması bekleniyor.