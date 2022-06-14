Letonya Nerede? Letonya Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Letonya resmi ismiyle Letonya Cumhuriyeti; Belarus, Rusya, Litvanya ve Estonya ile komşu olan bir ülkedir. Neredeyse 2500 yıllık bir tarihe sahip olan bu ülke 2004 yılından bu güne Avrupa Birliği üyesidir. Kültürel ve tarihi dokusuyla yurtdışı gezilerinde sıklıkla tercih edilen Letonya harita üzerinde nerededir? Letonya Nereye bağlı? İşte detaylı yanıtlar...

Letonya Nerede, Nasıl Gidilir?

Letonya, Avrupa Kıtasında Baltık Denizine kıyısı olan bir ülkedir. Avrupa kıtasının en az nüfuslu ülkelerinden birisi olan Letonya'nın başkenti ise Riga şehri, resmi dilleri ise Letoncadır. Yönetim şekli parlamenter sistem olan Letonya para birimi olarak Euro'yu kullanmaktadır.

Toplam 1.900.000 nüfusa ve 64.589 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. 2500 yıla yakın bir geçmişe sahip olan bu ülkede gezilecek pek çok tarihi ve turistik mekan mevcuttur. Bunların en başında ise gotik mimarisi ile ihtişamlı Aziz Peter Kilisesi, Letonya'nın bağımsızlık mücadelesini temsil eden Özgürlük Anıtı, Orta Çağdan bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış Riga Katedrali, 1000 yıla yakın zamandır görkemini muhafaza etmiş olan Riga Kalesi ve Kara Kafalılar Binası gelmektedir.

Letonya Avrupa Birliği ülkelerinden birisi olduğu için Schengen vize prosedürlerine tâbidir. Eğer ülkemizden Letonya'ya gidilecekse öncelikle vize şartlarını yerine getirmek gerekmektedir. Vize işlemlerinden sonra Letonya'ya hem kara hem de hava yoluyla ulaşmak mümkündür. Hava yolu ile seyahat daha çok tercih edilmektedir. İstanbul'dan kalkan uçak yaklaşık bir saat kadar sonra Letonya'ya iniş yapmaktadır.

Letonya Harita Üzerinde Nerede?

Avrupa kıtasının kuzeyinde, Baltık Denizine kıyısı olan, kuzeyinde Estonya doğusunda ise Litvanya ile komşu bir ülkedir. Aynı zamanda Rusya ve Belarus ile de komşu olan Letonya'ya harita üzerindeki konumu şu şekildedir;