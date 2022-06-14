Haberler Yaşam Haberleri Letonya Nerede? Letonya Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 14.6.2022 15:30 Son Güncelleme: 14.6.2022 15:30

Letonya Nerede? Letonya Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Letonya Nerede? Letonya Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Letonya, tarihi Sovyetler Birliği’ne kadar dayanan küçük bir Baltık ülkesidir. Oldukça az nüfusu sayesinde sakin bir ülke olan Letonya’nın gezilecek pek çok yeri mevcuttur. Yurtdışı seyahatlerinde tercihler arasına giren bu ülke hakkında merak edilen bir takım detaylar vardır. Bu yazımızda siz değerli okuyucularımız için Letonya hakkında merak edilenleri yanıtlarıyla birlikte derleyip bir araya getirdik. Letonya Nerede? Letonya’ya nasıl gidilir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Letonya resmi ismiyle Letonya Cumhuriyeti; Belarus, Rusya, Litvanya ve Estonya ile komşu olan bir ülkedir. Neredeyse 2500 yıllık bir tarihe sahip olan bu ülke 2004 yılından bu güne Avrupa Birliği üyesidir. Kültürel ve tarihi dokusuyla yurtdışı gezilerinde sıklıkla tercih edilen Letonya harita üzerinde nerededir? Letonya Nereye bağlı? İşte detaylı yanıtlar...

Letonya Nerede, Nasıl Gidilir?

Letonya, Avrupa Kıtasında Baltık Denizine kıyısı olan bir ülkedir. Avrupa kıtasının en az nüfuslu ülkelerinden birisi olan Letonya'nın başkenti ise Riga şehri, resmi dilleri ise Letoncadır. Yönetim şekli parlamenter sistem olan Letonya para birimi olarak Euro'yu kullanmaktadır.

Toplam 1.900.000 nüfusa ve 64.589 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. 2500 yıla yakın bir geçmişe sahip olan bu ülkede gezilecek pek çok tarihi ve turistik mekan mevcuttur. Bunların en başında ise gotik mimarisi ile ihtişamlı Aziz Peter Kilisesi, Letonya'nın bağımsızlık mücadelesini temsil eden Özgürlük Anıtı, Orta Çağdan bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış Riga Katedrali, 1000 yıla yakın zamandır görkemini muhafaza etmiş olan Riga Kalesi ve Kara Kafalılar Binası gelmektedir.

Letonya Avrupa Birliği ülkelerinden birisi olduğu için Schengen vize prosedürlerine tâbidir. Eğer ülkemizden Letonya'ya gidilecekse öncelikle vize şartlarını yerine getirmek gerekmektedir. Vize işlemlerinden sonra Letonya'ya hem kara hem de hava yoluyla ulaşmak mümkündür. Hava yolu ile seyahat daha çok tercih edilmektedir. İstanbul'dan kalkan uçak yaklaşık bir saat kadar sonra Letonya'ya iniş yapmaktadır.

Letonya Harita Üzerinde Nerede?

Avrupa kıtasının kuzeyinde, Baltık Denizine kıyısı olan, kuzeyinde Estonya doğusunda ise Litvanya ile komşu bir ülkedir. Aynı zamanda Rusya ve Belarus ile de komşu olan Letonya'ya harita üzerindeki konumu şu şekildedir;

EN ÇOK OKUNANLAR

Beşiktaş’taki otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! O hayasızlar hakkında soruşturma
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon farkı ve Temmuz zammı mesajı: Alım gücünü artıracak adımlar geliyor!
SON DAKİKA: Ek zamlı yeni maaş tabloları! Kazanç 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile emekli-memur maaşları tek tek hesaplandı
Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? SON DAKİKA: 2022 Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Bilgin'den geldi!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA HABERİ! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Haziran enflasyon beklentisi ne oldu? Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi yayımlandı mı? TÜFE Haziran 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: Emekliye en az 4 bin 465 lira maaş! 2022 Temmuz en düşük emekli zammı ne kadar, kaç lira olacak?
Emekli zammı hesaplama ile yeni maaşlar belli oluyor! En az 1137 TL'lik zam artışı yolda: Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek? SSK ve BAĞKUR'lular için müjde haber
ARKADAŞINA GÖNDER
Letonya Nerede? Letonya Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA