Leyla asıl şimdi öldü

Ağrı
'da yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir
, 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran günü kaybolmuş ve 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulunmuştu. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi,nde 2 Ekim 2020'de görülen karar davasında, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir
hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Tutuklu Yusuf Aydemir de tahliye edilmişti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin Mehmet Ali Aydemir, amca Musa Aydemir (28), amca Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden Besim Dursun (47) ile eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararı bozması sonrası sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında sanıkların 'kasten adam öldürme' ve 'yardım etme' suçlarından tutuklanmasını istedi. Mahkeme 7 sanık hakkında beraat kararı verdi.
'NASIL UYUYACAKLAR'
Aydemir ailesinin avukatı Erdoğan Tunç karara tepki göstererek, "Şaşkınlık içerisindeyim. İstinafın bozma ilamından sonra dosyaya yeni deliller sunduk. İncelemeye alınmadan yangından mal kaçırırcasına hızlıca karar verildi. İtiraz edeceğiz" dedi. UCİM Genel Başkan Danışmanı Ayşegül Aydoğan da, "Ailenin içinde oturup karar alanlar, olayı örtbas edenler bu gece nasıl uyuyacak. Leyla'ya bunun hesabını öbür tarafta nasıl vereceksiniz" diye konuştu.