Leyla’nın ölümü hala aydınlatılamadı

Ağrı'da 15 Haziran 2018 tarihinde ailesi ile birlikte bayram ziyareti için dedesine giden 4 yaşındaki Leyla, bir anda köy yerinde kaybolmuş, 17 gün süren arama çalışmalarının ardından minik Leyla'nın cansız bedeni, köy yakınlarında bir dere kenarında bulunmuştu. Leyla ile ilgili 4 buçuk yıldır devam eden davada halen net bir sonuca ulaşılamadı.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanan 8 sanıktan sadece amca Yusuf Aydemir, tutuklandı. 1 ay tutuklu kaldıktan sonra Erzurum Bölge Mahkemesi tarafından verilen karar ile tutuklu amca da tahliye edildi. Tahliyeye yapılan itirazlar reddedilirken, yargılanan tüm sanıklarda delil yetersizliğinden dolayı beraat etti.