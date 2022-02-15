Leyla’nın ölümü hala aydınlatılamadı

Ağrı'da 15 Haziran 2018 tarihinde ailesi ile birlikte bayram ziyareti için dedesine giden 4 yaşındaki Leyla, bir anda köy yerinde kaybolmuş, 17 gün süren arama çalışmalarının ardından minik Leyla'nın cansız bedeni, köy yakınlarında bir dere kenarında bulunmuştu. Leyla ile ilgili 4 buçuk yıldır devam eden davada halen net bir sonuca ulaşılamadı.
Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanan 8 sanıktan sadece amca Yusuf Aydemir, tutuklandı. 1 ay tutuklu kaldıktan sonra Erzurum Bölge Mahkemesi tarafından verilen karar ile tutuklu amca da tahliye edildi. Tahliyeye yapılan itirazlar reddedilirken, yargılanan tüm sanıklarda delil yetersizliğinden dolayı beraat etti.
ADLİ TIP'TAN YENİ RAPOR
4 yaşındaki Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan kimsenin olmaması eleştirlere neden olurken Erzurum Adli Tıp Kurumundan, minik kızın ölümüne ilişkin yeni bir detay paylaşıldı. Adli Tıp Raporu sonucuna göre Leyla'nın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı. Olaydan önce midesi boş olan minik Leyla'nın ölüm sebebinin mevcut verilerle tespit edilemediğine yer aldı.
Raporda şunlar kaydedildi: "Maktulün otopsisinde cilt bütünlüğünün korunduğu, kafa, göğüs ve batın boşluğuna nafiz olacak herhangi bir yaralanma tanımlanmadığı, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti, beyin kanaması, iç organ ve büyük damar yaralanması tanımlanmadığı, iskelet sisteminin sağlam bulunduğu ancak çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı, otopsisinde mide açıldığında boş olarak görüldüğü, çocuğun uzun süreli ölümüne neden olabilecek düzeyde aç susuz kaldığına dair bulgular tanımlanmadığı, mevcut verilerle çocuğun ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği, çocuğun cinsel saldırıya maruz kaldığının tıbbi delillerinin bulunmadığı, cesetteki morfolojik değişikler, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, kişinin anatomik yapısı, ölüm sebebi, mevsim koşulları gibi çok sayıda faktöre bağlı değişiklik göstermekle, mahallinde yapılan ölü muayenesinde ve otopsisinde tanımlanan bulgular dikkate alındığında kesin olmamakla birlikte ölümün bulunduğu tarihten önceki 3 gün ile kaybolduğu tarih arasında meydana gelmiş olabileceği tespit edilmiştir."Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! 7 sanığın...