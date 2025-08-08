LGS 2. nakil tarihleri 2025: MEB ile LGS 2. nakil tercih başvuruları ne zaman alınacak, lise boş kontenjanlar açıklandı mı?

LGS nakil sonuçları sorgulama işlemleri için gözler e-okul VBS ekranına dönerken meb.gov.tr üzerinden yayımlanan duyurular da takip ediliyor. Tercihte bulunan 1 milyon 4 bin 276 öğrencinin yüzde 95,57'si yerleşti. Hedefledikleri liseye ilk tercihte yerleşemeyen adaylar için nakil süreci başladı. Lise boş kontenjan listesi değerlendiriliyor. İşte, MEB ile LGS 2. nakil tarihleri 2025: