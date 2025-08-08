Haberler Yaşam Haberleri LGS 2. nakil tarihleri 2025: MEB ile LGS 2. nakil tercih başvuruları ne zaman alınacak, lise boş kontenjanlar açıklandı mı?
LGS 2. nakil tarihleri 2025: MEB ile LGS 2. nakil tercih başvuruları ne zaman alınacak, lise boş kontenjanlar açıklandı mı?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınavda sırada yerleştirme süreci var. Lise tercih sonuçları sorgulamalarını yapan adaylar 1. nakil dönemini de atladı. Sırada LGS boş kontenjanlar listesinin değerlendirileceği LGS 2. nakil tarihleri var. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi kapsamında öğrenciler kılavuza göre işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, LGS 2. nakil tercihleri ne zaman, 2. tercih nasıl ve nereden yapılacak? İşte, detaylar:

LGS nakil sonuçları sorgulama işlemleri için gözler e-okul VBS ekranına dönerken meb.gov.tr üzerinden yayımlanan duyurular da takip ediliyor. Tercihte bulunan 1 milyon 4 bin 276 öğrencinin yüzde 95,57'si yerleşti. Hedefledikleri liseye ilk tercihte yerleşemeyen adaylar için nakil süreci başladı. Lise boş kontenjan listesi değerlendiriliyor. İşte, MEB ile LGS 2. nakil tarihleri 2025:

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında alındı. Öğrenciler ilk nakil sonuçlarını 8 Ağustos günü MEB ve e-okul sistemi üzerinden sorgulayacak.

Bu noktada da tercihine yerleşemeyenler için 2. nakil dönemi takip edilecek.

LGS 2. NAKİL NE ZAMAN?

Yayımlanan MEB takvimine göre LGS 2. nakil tercih başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Yerleştirme sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

2. nakil tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte e-okul üzerinden yayımlanan nakil sistemi ve lise boş kontenjan bilgisi yayında olacak.

