LGS 2. nakil tarihleri 2025: MEB ile LGS 2. nakil tercih başvuruları ne zaman alınacak, lise boş kontenjanlar açıklandı mı?

LGS nakil sonuçları sorgulama işlemleri için gözler e-okul VBS ekranına dönerken meb.gov.tr üzerinden yayımlanan duyurular da takip ediliyor. Tercihte bulunan 1 milyon 4 bin 276 öğrencinin yüzde 95,57'si yerleşti. Hedefledikleri liseye ilk tercihte yerleşemeyen adaylar için nakil süreci başladı. Lise boş kontenjan listesi değerlendiriliyor. İşte, MEB ile LGS 2. nakil tarihleri 2025:
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında alındı. Öğrenciler ilk nakil sonuçlarını 8 Ağustos günü MEB ve e-okul sistemi üzerinden sorgulayacak.
Bu noktada da tercihine yerleşemeyenler için 2. nakil dönemi takip edilecek.
15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
2. nakil tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte e-okul üzerinden yayımlanan nakil sistemi ve lise boş kontenjan bilgisi yayında olacak.
