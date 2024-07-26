LGS derece liseleri belli oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul Erkek Lisesi, 500 taban puanla kontenjanını kapatarak en yüksek puanla öğrenci alan lise oldu. 28 Haziran-17 Temmuz'da yerleşmek istedikleri liselere tercihlerini yapan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129'unu doldurdu, yerleştirme oranı olarak ise yüzde 97.42 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda İstanbul Erkek Lisesi bu yıl 150 kontenjanının tamamını 500 tam puan alan lise öğrencileriyle doldurarak en yüksek puanla öğrenci alan lise oldu. Geçen yılın birincisi Galatasaray Lisesi ise 495 taban puanla ikinci sıraya geriledi. Anadolu ve fen liselerindeki sıralamada en yüksek taban puanla öğrenci alan liseler 494.81 puanla Kabataş Erkek Lisesi üçüncü olurken, Ankara Fen Lisesi 494.52 puan ile dördüncü, İzmir Fen Lisesi 492 puanla beşinci oldu. AA