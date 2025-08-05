LGS EK YERLEŞTİRME (NAKİL) TAKVİMİ 2025: LGS 2. tercihler başladı mı, son gün ne zaman? Boş kontenjan ve taban puanları sorgulama

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın ardından tercih sonuçları açıklandı. 4 Ağustos 2025 tarihinde duyurulan yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, lise adayları için nakil süreci resmen başladı. İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen öğrenciler için ek yerleştirme süreci büyük önem taşıyor. Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da boş kalan kontenjanlar doğrultusunda iki aşamalı nakil dönemi uygulanacak. Peki, LGS kapsamında ek tercihler (nakil başvuruları) ne zaman yapılacak? İşte 2025 yılına ait LGS nakil başvuru ve sonuç takvimi…
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LGS 2. VE 3. TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamında yapılan lise yerleştirmeleriyle ilgili ikinci aşama takvimini duyurdu. Açık kontenjanlara yönelik yerleştirmeler, iki ayrı nakil dönemi halinde gerçekleştirilecek.
Birinci nakil başvuruları, 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Bu başvuru döneminin sonuçları ise 8 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
İkinci nakil başvuru süreci, 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında olacak. Bu sürecin sonuçları ise 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.
KONTENJANLAR NASIL GÖRÜNTÜLENEBİLİR?
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların 2025 yılına ait kontenjan bilgileri ile 2024 yılında bu okullara yerleşen öğrencilerin yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden yayımlandı. e-Okul üzerinden kontenjan listelerine erişilebildiği gibi, geçen yıl her okulda oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilim değerleri de incelenebiliyor. Bu sayede öğrenciler, kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçmiş yıl verileriyle kıyaslayarak tercihlerini daha bilinçli yapabiliyor.
LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ancak velilerin aşağıdaki evrakları teslim etmesi gerekiyor:
Gerekli Belgeler:
1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)
2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,
3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)
4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,
5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,
6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.