LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS 1. nakil sonuç tarihi MEB takviminde! Ek yerleştirmede son durum

LGS nakil sonuçları sorgulama işlemleri içi tarih belirlendi. 2 dönemde gerçekleşen nakil başvuruları sonunda yine de hiçbir okula yerleşemeyenler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Peki; MEB ile LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, 2025 LGS yerleştirme takvimi:
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınıyor. Öğrenciler işlemlerini e-okul üzerinden sorgulayabildikleri LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanlarına göre gerçekleştiriyor.
MEB tarafından takvime göre LGS yerleştirme takvimi şöyle işleyecek:
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.