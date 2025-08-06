Haberler Yaşam Haberleri LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS 1. nakil sonuç tarihi MEB takviminde! Ek yerleştirmede son durum
Giriş Tarihi: 6.8.2025 09:57

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS 1. nakil sonuç tarihi MEB takviminde! Ek yerleştirmede son durum

4-6 Ağustos tarihleri arasında alınan yerleştirmeye esas 1. nakil başvurularında son gün yaşanıyor. LGS tercih sonuçları sorgulamasının ardından hedefledikleri okula yerleşemeyen adaylar lise boş kontenjanlar listesini değerlendiriyor. Şimdi öğrencilerin sorgulamaları LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna dönmüş durumda. Konuyla ilgili takvim Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. İşte, 2025 LGS 1. nakil sonuç tarihi ve 2. nakil dönemi hakkında merak edilenler:

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS 1. nakil sonuç tarihi MEB takviminde! Ek yerleştirmede son durum

LGS nakil sonuçları sorgulama işlemleri içi tarih belirlendi. 2 dönemde gerçekleşen nakil başvuruları sonunda yine de hiçbir okula yerleşemeyenler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Peki; MEB ile LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, 2025 LGS yerleştirme takvimi:

LGS 1. NAKİL BAŞVURULARINDA SON GÜN

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınıyor. Öğrenciler işlemlerini e-okul üzerinden sorgulayabildikleri LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanlarına göre gerçekleştiriyor.

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas LGS 1. nakil sonuçları 8 Ağustos Cuma günü adayların erişimine açılacak. Bu dönemde de istediği okula yerleşemeyenler 2. dönemden faydalanabilecek.

LGS 2. NAKİL TARİHLERİ 2025

MEB tarafından takvime göre LGS yerleştirme takvimi şöyle işleyecek:

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS 1. nakil sonuç tarihi MEB takviminde! Ek yerleştirmede son durum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz