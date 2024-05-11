Haberler Yaşam Haberleri LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 11.5.2024 14:06 Son Güncelleme: 11.5.2024 14:06

LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS sınav yerleri ve sınav giriş belgesi hakkında detaylar, adaylar ve veliler tarafından takip ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvimle 2 Haziran tarihinde yapılacağı ilan edilen Liselere Geçiş Sistemi Sınavı hakkında LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak soruları yanıt arıyor. Peki, MEB 2024 LGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen sınav bu yıl 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar için sınav merkezleri oldukça önem taşıyor. Bu bağlamda LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak gibi sorularla MEB açıklamaları takip ediliyor. İşte MEB 2024 LGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorularının yanıtı…

LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kılavuza göre öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden görüntülenebilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

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LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince elektronik ortamdan (https://eokul.meb.gov.tr/) alınıp onaylanarak öğrenciye teslim edilecek.

YURT DIŞINDA E-OKUL SİSTEMİ'NE KAYITLI OLMAYAN OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınav giriş belgelerini 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklar.

SINAV GİRİŞ BELGESİNDE YER ALACAK BİLGİLER

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon vesıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

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LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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