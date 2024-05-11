LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen sınav bu yıl 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar için sınav merkezleri oldukça önem taşıyor. Bu bağlamda LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak gibi sorularla MEB açıklamaları takip ediliyor. İşte MEB 2024 LGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorularının yanıtı…