LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen sınav bu yıl 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar için sınav merkezleri oldukça önem taşıyor. Bu bağlamda LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak gibi sorularla MEB açıklamaları takip ediliyor. İşte MEB 2024 LGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorularının yanıtı…
LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kılavuza göre öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden görüntülenebilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.
Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
YURT DIŞINDA E-OKUL SİSTEMİ'NE KAYITLI OLMAYAN OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DURUMU
Yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınav giriş belgelerini 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklar.
SINAV GİRİŞ BELGESİNDE YER ALACAK BİLGİLER
Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon vesıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.