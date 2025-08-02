Haberler Yaşam Haberleri LGS SONUÇ TARİHLERİ 2025: meb.gov.tr LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 2.8.2025 07:15 Son Güncelleme: 2.8.2025 07:15

LGS SONUÇ TARİHLERİ 2025: meb.gov.tr LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları adayların gündeminde yer almaya devam ediyor.12-24 Temmuz tarihlerinde tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar sonuç ekranı başında yerlerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Ortaöğretim Geçiş ve Yerleştirme Takvimi doğrultusunda, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.Peki, LGS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar ve MEB tercih sonucu ekranı...

LGS SONUÇ TARİHLERİ 2025: meb.gov.tr LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

2025 LGS tercih döneminin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler büyük bir merak içinde sonuçları bekliyor. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuracağı yerleştirme verilerine çevrildi. Adaylar, e-Okul platformu üzerinden hangi liseye yerleştiklerini kontrol edebilecek. Bu süreçte meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulamalar yoğunlaştı.Peki, 2025 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

LGS TERCİH SONUÇLARINE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre LGS tercih sonuçları 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BOŞ KALAN KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil başvuruları başlayacak. Bu kapsamda boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2025: LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 dönem halinde alınacak.

1. nakil tercih başvuruları, 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

2. nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmeleri, 22 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanacak.

22 Ağustos 2025 Cuma günü ise komisyonlar tarafından yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin yeni okullara yerleşme sonuçları ilan edilecek.

Okul ve kurumlarca yatılılık başvuruları, 1-4 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

Yatılılık yerleştirme sonuçları 5 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenecek

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LGS SONUÇ TARİHLERİ 2025: meb.gov.tr LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?
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