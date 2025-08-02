LGS SONUÇ TARİHLERİ 2025: meb.gov.tr LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

2025 LGS tercih döneminin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler büyük bir merak içinde sonuçları bekliyor. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuracağı yerleştirme verilerine çevrildi. Adaylar, e-Okul platformu üzerinden hangi liseye yerleştiklerini kontrol edebilecek. Bu süreçte meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulamalar yoğunlaştı.Peki, 2025 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre LGS tercih sonuçları 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
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Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil başvuruları başlayacak. Bu kapsamda boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 dönem halinde alınacak.
1. nakil tercih başvuruları, 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.
2. nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.
İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmeleri, 22 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanacak.
22 Ağustos 2025 Cuma günü ise komisyonlar tarafından yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin yeni okullara yerleşme sonuçları ilan edilecek.
Okul ve kurumlarca yatılılık başvuruları, 1-4 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.
Yatılılık yerleştirme sonuçları 5 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenecek