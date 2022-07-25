Haberler Yaşam Haberleri Lgs tercih sonuçları ile yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 LGS'de yerleşemeyen adaylar dikkat!
Giriş Tarihi: 25.7.2022 10:22

Lgs tercih sonuçları ile yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 LGS'de yerleşemeyen adaylar dikkat!

LGS tercih sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklanırken yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak sorusu gündeme geldi. Tercihlerinden herhangi bir okulu kazanamayan adaylar bu kapsamda detayları araştırmaya başladı. Gözler boş kontenjanlarla 2. Tercihlere çevrilirken “Lgs tercih sonuçları ile yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?” sorusu yanıt arıyor. İşte 2022 LGS’de yerleşemeyen öğrenciler için formüller...

Lgs tercih sonuçları ile yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 LGS’de yerleşemeyen adaylar dikkat!

LGS tercihlerinin sonuçlanmasıyla beraber herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler şimdi ne yapacağını merak ediyor. Bilindiği üzere Liselere geçiş sistemi kapsamda öğrenciler merkezi ve yerel yerleşme ile tercih maratonunu tamamladı. Sonuç ekranında "Herhangi bir tercihinize yerleşemediniz" ibaresini görenler detayları araştırmaya başladı. Peki, Lgs tercih sonuçları ile yerleşemeyenler ne yapacak? İşte detaylar...

LGS’de yerleşemeyen öğrenciler için 3 formül

LGS'DE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

Bakan özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

LGS tercih sonuçları sonuc.meb.gov.tr'den açıklandı! MEB ile 2022 Lise LGS tercih yerleştirme sonuçları öğren

"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."

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Lgs tercih sonuçları ile yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 LGS'de yerleşemeyen adaylar dikkat!
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