Lgs tercih sonuçları ile yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 LGS’de yerleşemeyen adaylar dikkat!

LGS tercihlerinin sonuçlanmasıyla beraber herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler şimdi ne yapacağını merak ediyor. Bilindiği üzere Liselere geçiş sistemi kapsamda öğrenciler merkezi ve yerel yerleşme ile tercih maratonunu tamamladı. Sonuç ekranında "Herhangi bir tercihinize yerleşemediniz" ibaresini görenler detayları araştırmaya başladı. Peki, Lgs tercih sonuçları ile yerleşemeyenler ne yapacak? İşte detaylar...