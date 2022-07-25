Lgs tercih sonuçları ile yerleşemeyenler ne yapacak? 2022 LGS’de yerleşemeyen adaylar dikkat!

LGS tercihlerinin sonuçlanmasıyla beraber herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler şimdi ne yapacağını merak ediyor. Bilindiği üzere Liselere geçiş sistemi kapsamda öğrenciler merkezi ve yerel yerleşme ile tercih maratonunu tamamladı. Sonuç ekranında "Herhangi bir tercihinize yerleşemediniz" ibaresini görenler detayları araştırmaya başladı. Peki, Lgs tercih sonuçları ile yerleşemeyenler ne yapacak? İşte detaylar...
LGS'DE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?
Bakan özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."