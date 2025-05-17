Libya’dan kaçan Türk vatandaşları uçakla İstanbul’a getirildi

Büyük çoğunluğu ülkede geçici ikamet eden, aralarında Libya Build 2025 Fuarı'na katılmak üzere Trablus'a gelen şirket temsilcilerinin de bulunduğu Türk vatandaşları, bölgede yaşanan son olayların ardından Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin koordinasyonunda ülkeden çıkış yaptı. Mitiga Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait TK 640 sefer sayılı uçak, 250 yolcusuyla saat 16.50'de İstanbul Havalimanı indi.

'DEVLETİMİZ BİZE ORADA SAHİP ÇIKTI'

4 yıldır Libya'ya gidip geldiğini ifade eden Erkan Akıncı, "Libya'da zaman zaman çatışmalar yaşanıyor ama bu seferki daha şiddetli oldu. Bir ordu komutanın öldürülmesiyle başladı ve iki güç arasında gövde gösterisine dönüştü. Sonrasında halk sokağa çıktı, 'Savaş istemiyoruz' dedi. Halk iki gecedir sokaktaydı. Bir sıkıntı yok şimdilik orada. Devlet bize sahip çıktı orada. Çatışmaların ilk çıktığı andan itibaren bizimle irtibat halindeydi. Bugün bizi sabah çağırdılar elçiliğe. Oradan otobüslerle bizi emniyetli bir şekilde getirdiler havalimanına. Mutluyuz, ailemize kavuştuk. Orada nihayetinde bir savaş durumu var. Hedef gözetmeden, gözünü kapatıp ateş edebiliyorlar" dedi.