Lif zengini gıdalar bağırsağa faydalı

Uzmanlar sık sık lifli beslenme konusunda uyarılarda bulunuyor. HealthLine sitesinde yer alan yazıda, bilimsel verilere dayanarak lifli beslenmenin sağlığa olan faydaları sıralandı. İşte o tavsiyeler:Lif açısından en zengin besinler arasında mercimek, yulaf, fasulye, avokado ve chia tohumu gibi besinler yer alıyor.Lifli gıdaların tüketilmesi başta bağırsak sağlığı açısından oldukça faydalı. Bağırsak hareketliliğini iyileştiren lifli besinler, bağırsak iltihabını azaltıyor, bağırsak florasının iyileştiriyor ve kabızlığı azaltıyor.Kiloyu yönetmede yardımcı oluyor. Kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlıyor.Kalp hastalıklarına karşı koruyor.Kolon kanseri riskinin azaltıyor.