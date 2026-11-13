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Giriş Tarihi: 13.11.2026

Lifli gıdalar plastikleri vücuttan atabiliyor

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Lifli gıdalar plastikleri vücuttan atabiliyor
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Londra merkezli Şavk Al Avsat sitesinde yer verilen yeni bir araştırmaya göre lif içeriği yüksek bir beslenme düzeni, mikro ve nanoplastikleri bağırsaktan temizleyerek bu maddelere karşı beklenmedik bir koruma sağlayabilir. South China Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları ekibi, fareler üzerinde yaptıkları çalışmada günlük lif alımının sindirim sistemindeki plastik parçacıklarını hapsederek bunların birikip iç organlara zarar vermesini engellediğini ortaya koydu. Hakemli dergi Nature Communications'ta yayımlanan bulgular, gıda ambalajları, tek kullanımlık şişeler ve sentetik tüketim ürünlerinden yayılan bu gündelik kirleticilere karşı yeni bir fizyolojik savunma mekanizmasına işaret ediyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Lifli gıdalar plastikleri vücuttan atabiliyor
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