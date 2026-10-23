Likya Yolu’nda kaybolan Alman turist için seferberlik

Antalya'da Likya Yolu'nun Kaş ile Demre ilçeleri arasındaki bölümünde yürüyüş yapan Friederike Elisabeth Newrzella'dan (33) 14 Ekim'den sonra irtibat kesildi. Genç kadının Almanya'daki yakınları sanal medyadan paylaşımlarıyla bulunmasını talep etti. Jandarma, AFAD ve bölgeyi bilen profesyonel dağcı ekiplerinden oluşan 35 kişilik grup, Newrzella'yı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Taşlık ve sarp bölgeler ise dron ile taranıyor. Kayıp duyurusunda, Newrzella'nın 1.66 metre boyunda olduğu ve vücudunda dövme bulunmadığı bilgisine yer verildi. Bölgede yürüyüş yapan gruplar ile vatandaşlardan, Newrzella'yı görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ya da jandarmaya bilgi vermeleri istendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör