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Giriş Tarihi: 17.10.2026

Lina bebeği öldürene ağırlaştırılmış müebbet

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Lina bebeği öldürene ağırlaştırılmış müebbet
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Anne ve babasının ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmasıyla ortaya çıkarılan Nazlı Lina bebek cinayeti nedeniyle Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Muhabbet Toz hakkında "beden ve ruh sağlığı yönünden kendisini savunamayacak çocuğu kasten öldürme" suçundan indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca "çocuğa eziyet" suçundan 7 yıl hapis, sanık Mehmet Aksu hakkında ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıl ve "çocuğa eziyet" suçundan 7 yıl hapis cezası verildi. Müşteki avukatları sanıklardan sadece birine ağırlaştırılmış müebbet verilip diğerine "kasten öldürmeye yardım" suçu yerine sadece eziyet ve suç delillerini gizlemekten ceza verilmesine tepki gösterip karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Lina bebeği öldürene ağırlaştırılmış müebbet
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