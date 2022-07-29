Haberler Yaşam Haberleri Lior Ahituv kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? Ege Kökenli’nin eşi Lior Ahituv memleketi, mesleği ve hayatı!
Giriş Tarihi: 29.7.2022 15:55

Lior Ahituv kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? Ege Kökenli’nin eşi Lior Ahituv memleketi, mesleği ve hayatı!

29 yaşındaki ünlü oyuncu Ege Kökenli, 7 yıllık sevgilisi Lior Ahituv ile dünya evine girdi. Gelinliği ile beğeni toplayan güzel oyuncunun evlendiği sevgilisi memleketi, yaşı ve mesleği gibi konularda araştırma konusu haline geldi. Magazin gündeminin yakın takipçileri çiçeği burnunda çiftin evlilik haberinin ardından “Lior Ahituv kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği ne?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ege Kökenli’nin eşi Lior Ahituv hakkında detaylar...

Lior Ahituv kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? Ege Kökenli’nin eşi Lior Ahituv memleketi, mesleği ve hayatı!

2 yıl önce nişanlanan Ege Kökenli ve Lior Ahituv bugün evlendi. 7 yıllık aşkta mutlu son haberlerinin ardından ise "Lior Ahituv kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği ne?" soruları gündemdeki yerini aldı. Düğünden ilk kareler de sosyal medyadan paylaşıldı. Güzel oyuncunun gelinliği ise büyük beğeni topladı. Peki, Ege Kökenli'nin eşi Lior Ahituv kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte hakkında merak edilenler...

Ege Kökenli ile Lior Ahituv'un 7 yıllık aşkında mutlu son! Güzel oyuncu Ege Kökenli'nin gelinliği çok beğenildi...

LİOR AHİTUV KİMDİR?

Lior, 20 Şubat 1988 tarihinde İsrail Ramat HaSharon şehrinde dünyaya geldi. İsrail kökenli Lior Ahituv, Türkçe, İbranice ve İngilizce olarak üç dil biliyor. 2007-2009 yılları arasında İsrail'de Sales Representative de çalıştı. 2009 yılında ise İstanbul'a gelerek burada İstanbul Branch Manager şirketinde çalışmaya başlamıştır.

Ege Kökenli ile Lior Ahituv'un 7 yıllık aşkında mutlu son! Güzel oyuncu Ege Kökenli'nin gelinliği çok beğenildi...

Satış, insan kaynakları, satış yönetimi, sosyal medya, satış operasyonu ve satış ve pazarlama konularında deneyim sahibi olan Lior Ahituv bu yönde kariyerine devam ediyor. Oyuncu Ege kökenli ile 4 yıldır birliktelik yaşayan ve Lion Ahituv uzun sürenin ardından evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

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Lior Ahituv kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? Ege Kökenli’nin eşi Lior Ahituv memleketi, mesleği ve hayatı!
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