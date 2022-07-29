Lior Ahituv kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? Ege Kökenli’nin eşi Lior Ahituv memleketi, mesleği ve hayatı!

2 yıl önce nişanlanan Ege Kökenli ve Lior Ahituv bugün evlendi. 7 yıllık aşkta mutlu son haberlerinin ardından ise "Lior Ahituv kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği ne?" soruları gündemdeki yerini aldı. Düğünden ilk kareler de sosyal medyadan paylaşıldı. Güzel oyuncunun gelinliği ise büyük beğeni topladı. Peki, Ege Kökenli'nin eşi Lior Ahituv kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte hakkında merak edilenler...