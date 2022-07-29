Lior Ahituv kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? Ege Kökenli’nin eşi Lior Ahituv memleketi, mesleği ve hayatı!

2 yıl önce nişanlanan Ege Kökenli ve Lior Ahituv bugün evlendi. 7 yıllık aşkta mutlu son haberlerinin ardından ise "Lior Ahituv kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği ne?" soruları gündemdeki yerini aldı. Düğünden ilk kareler de sosyal medyadan paylaşıldı. Güzel oyuncunun gelinliği ise büyük beğeni topladı. Peki, Ege Kökenli'nin eşi Lior Ahituv kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte hakkında merak edilenler...
LİOR AHİTUV KİMDİR?
Lior, 20 Şubat 1988 tarihinde İsrail Ramat HaSharon şehrinde dünyaya geldi. İsrail kökenli Lior Ahituv, Türkçe, İbranice ve İngilizce olarak üç dil biliyor. 2007-2009 yılları arasında İsrail'de Sales Representative de çalıştı. 2009 yılında ise İstanbul'a gelerek burada İstanbul Branch Manager şirketinde çalışmaya başlamıştır.
Satış, insan kaynakları, satış yönetimi, sosyal medya, satış operasyonu ve satış ve pazarlama konularında deneyim sahibi olan Lior Ahituv bu yönde kariyerine devam ediyor. Oyuncu Ege kökenli ile 4 yıldır birliktelik yaşayan ve Lion Ahituv uzun sürenin ardından evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.