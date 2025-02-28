Haberler Yaşam Haberleri Lisansız tesislerde tehlikeli üretim: 12 milyonluk kaçak akaryakıt operasyonu
Giriş Tarihi: 28.2.2025 09:40 Son Güncelleme: 28.2.2025 09:59

Lisansız tesislerde tehlikeli üretim: 12 milyonluk kaçak akaryakıt operasyonu

Ankara polisi, milyonlarca liralık vurgunu engelledi. Kaçakçılar, piyasadan topladıkları atık yağları, lisanssız tesislerde yanıcı ve parlayıcı maddelerle karıştırarak araçlarda büyük tehlike oluşturabilecek kaçak akaryakıta dönüştürdü. Ancak polis ekipleri, nefes kesen bir operasyonla bu tehlikeye geçit vermedi. Çubuk ve Yenimahalle’de düzenlenen baskınlarda 3 ayrı depoya girildi, 12 milyon lira değerinde 185 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Lisansız tesislerde tehlikeli üretim: 12 milyonluk kaçak akaryakıt operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt üretimi ve satışına darbe vurdu. Çubuk ve Yenimahalle ilçelerinde düzenlenen operasyonda, tehlike saçan kaçak akaryakıt üretim tesisleri ortaya çıkarıldı.

3 AYRI DEPOYA BASKIN

Polis ekipleri, kaçak akaryakıtın depolandığı 3 ayrı noktaya eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda, lisanssız tesislerde solvent gibi yanıcı ve parlayıcı maddelerle karıştırılarak elde edilen tam 185.123 litre kaçak akaryakıta el konuldu.

DEVLETİ MİLYONLARCA LİRA ZARARA UĞRATACAKLARDI

Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin tam 12 milyon Türk lirası olduğu belirlenirken, bu organizasyonun devleti büyük bir vergi kaybına uğrattığı tespit edildi. Yetkililer, bu tür kaçakçılık faaliyetlerinin hem ekonomiye hem de vatandaşların can güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

4 ŞÜPHELİYE YASAL İŞLEM

Operasyon kapsamında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara polisi, kaçakçılıkla mücadelesini aralıksız sürdürerek halkın güvenliği için operasyonlarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

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Lisansız tesislerde tehlikeli üretim: 12 milyonluk kaçak akaryakıt operasyonu
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