Lisansız tesislerde tehlikeli üretim: 12 milyonluk kaçak akaryakıt operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt üretimi ve satışına darbe vurdu. Çubuk ve Yenimahalle ilçelerinde düzenlenen operasyonda, tehlike saçan kaçak akaryakıt üretim tesisleri ortaya çıkarıldı.

3 AYRI DEPOYA BASKIN

Polis ekipleri, kaçak akaryakıtın depolandığı 3 ayrı noktaya eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda, lisanssız tesislerde solvent gibi yanıcı ve parlayıcı maddelerle karıştırılarak elde edilen tam 185.123 litre kaçak akaryakıta el konuldu.

DEVLETİ MİLYONLARCA LİRA ZARARA UĞRATACAKLARDI

Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin tam 12 milyon Türk lirası olduğu belirlenirken, bu organizasyonun devleti büyük bir vergi kaybına uğrattığı tespit edildi. Yetkililer, bu tür kaçakçılık faaliyetlerinin hem ekonomiye hem de vatandaşların can güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

4 ŞÜPHELİYE YASAL İŞLEM

Operasyon kapsamında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara polisi, kaçakçılıkla mücadelesini aralıksız sürdürerek halkın güvenliği için operasyonlarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.