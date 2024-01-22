Lise kampüsünde sona doğru

Temel atma töreni 20 Ocak 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan İstanbul Esenyurt'taki Eğitim Kampüsü'nün yapımı tamamlanmak üzere. 68.5 dönüm arsa üzerinde inşa edilen kampüste 8 lise yer alıyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır bir eser olan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nde 13 bine yakın lise öğrencisi eğitim alabilecek. Tüm blokların kaba inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı. 5 bloğun dış cephe kaplamasında sona gelinirken, 5 bloğun elektrik tesisatının yüzde 90'ı, 5 bloğun iç döşeme ve alçı işlerinin de yüzde 81'i bitirildi.2024'ün yaz ayında doğalgaz ve yerleşim öncesi son testlerin yapılmasıyla 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde tüm bloklarda derslerin başlaması öngörülüyor. Kampüste 473 öğretmen görev alacak.Esenyurt'ta öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerden kampüse taşınacak liselerin yerine yeni ilkokul ve ortaokullar açılacak. Böylece bölgenin derslik ihtiyacının karşılanmasına, sınıf mevcutlarının daha da azalmasına katkı sağlanacak.(40'ar derslikli)(40 derslikli)(45 derslikli)(40 derslikli)(12 derslikli)(50 oda, 151 öğrenci kapasiteli, 1 oda engelli Öğrenci)(50 oda, 151 öğrenci kapasiteli, 1 oda engelli öğrenci)(600 Kişilik)u (350 kişilik)(750 kişilik)(250 kişilik)(3 derslikli)