Lise kampüsünde sona doğru

Temel atma töreni 20 Ocak 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan İstanbul Esenyurt'taki Eğitim Kampüsü'nün yapımı tamamlanmak üzere. 68.5 dönüm arsa üzerinde inşa edilen kampüste 8 lise yer alıyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır bir eser olan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nde 13 bine yakın lise öğrencisi eğitim alabilecek. Tüm blokların kaba inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı. 5 bloğun dış cephe kaplamasında sona gelinirken, 5 bloğun elektrik tesisatının yüzde 90'ı, 5 bloğun iç döşeme ve alçı işlerinin de yüzde 81'i bitirildi.
YENİ EĞİTİM YILINDA AÇILACAK
2024'ün yaz ayında doğalgaz ve yerleşim öncesi son testlerin yapılmasıyla 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde tüm bloklarda derslerin başlaması öngörülüyor. Kampüste 473 öğretmen görev alacak.
YENİ OKULLAR AÇILACAK
Esenyurt'ta öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerden kampüse taşınacak liselerin yerine yeni ilkokul ve ortaokullar açılacak. Böylece bölgenin derslik ihtiyacının karşılanmasına, sınıf mevcutlarının daha da azalmasına katkı sağlanacak.
EĞİTİM KAMPÜSÜNDE NELER OLACAK? 5 adet Anadolu Lisesi (40'ar derslikli) 1 adet Fen Lisesi (40 derslikli) 1 adet Mesleki Teknik AnadoluLisesi (45 derslikli) 1 adet İmam Hatip Lisesi (40 derslikli) 1 adet Bilim ve Sanat Merkezi -Planetaryum (12 derslikli) 1 adet kız yurdu (50 oda, 151 öğrenci kapasiteli, 1 oda engelli Öğrenci) 1 adet erkek yurdu (50 oda, 151 öğrenci kapasiteli, 1 oda engelli öğrenci) Mescit (600 Kişilik) Kapalı spor salonu (350 kişilik) Konferans salonu (750 kişilik) Kütüphane (250 kişilik) İdari hizmet binası ve anasınıfı (3 derslikli)