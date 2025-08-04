Haberler Yaşam Haberleri Lise kayıt tarihleri 2025-2026: MEB takvimi ile lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?
Giriş Tarihi: 4.8.2025 07:55

Lise kayıt tarihleri 2025-2026: MEB takvimi ile lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler lise kayıt sürecine çevrilecek. Yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Liselerine yerleşen öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için kayıt işlemlerini tamamlayacak. Nakil başvurusu yapmayacak olanlar, MEB tarafından belirlenen takvime göre kayıt sürecine geçiş yapacak. Kayıt sırasında istenecek belgeler, başvuru adımları ve tarih aralıkları veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, hangi belgeler gerekiyor? İşte, LGS lise kayıt takvimi.

Lise kayıt tarihleri 2025-2026: MEB takvimi ile lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

LGS tercih sonuçları sonrası lise kayıtları başlıyor. Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek liselerine yerleşen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Nakil sürecine girmeyen öğrenciler, kayıt belgelerini hazırlayarak işlemlerini tamamlayacak. Kayıtların nasıl yapılacağı ve hangi belgelerin gerektiği ise merak konusu oldu. Peki, lise kayıtları ne zaman yapılacak, hangi belgeler istenecek? İşte adım adım süreç...

LGS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!

LGS 2025 sürecinde yerleştirme aşamasına gelindi. 24 Temmuz'da tamamlanan lise tercih işlemlerinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sonuçlarını 4 Ağustos Pazartesi günü erişime açacak.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2025?

MEB lise kayıt tarihleri kapsamında tarih belirtmiyor. Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının ardından sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Lise nakil işlemi yapacak öğrenciler ise bu tarih sonrasında yeniden sistem tarafından sonuçlanan okula yerleşecek.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)
2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,
3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)
4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,
5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,
6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.

LGS TERCİH TAKVİMİ

14-24 Temmuz – Tercih süreci

4 Ağustos – Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı

4-6 Ağustos – 1. nakil başvuruları

8 Ağustos – 1. nakil sonuçları

8-12 Ağustos – 2. nakil başvuruları

14 Ağustos – 2. nakil sonuçları

15-21 Ağustos – Boş kontenjanlar için ek başvurular

22 Ağustos – Komisyonlar tarafından son yerleştirmelerin tamamlanması

Bu sürecin ardından öğrencilerin okullarına kayıt işlemleri başlayacak.

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Lise kayıt tarihleri 2025-2026: MEB takvimi ile lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?
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