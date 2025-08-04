Lise kayıt tarihleri 2025-2026: MEB takvimi ile lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

LGS tercih sonuçları sonrası lise kayıtları başlıyor. Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek liselerine yerleşen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Nakil sürecine girmeyen öğrenciler, kayıt belgelerini hazırlayarak işlemlerini tamamlayacak. Kayıtların nasıl yapılacağı ve hangi belgelerin gerektiği ise merak konusu oldu. Peki, lise kayıtları ne zaman yapılacak, hangi belgeler istenecek? İşte adım adım süreç...
LGS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!
LGS 2025 sürecinde yerleştirme aşamasına gelindi. 24 Temmuz'da tamamlanan lise tercih işlemlerinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sonuçlarını 4 Ağustos Pazartesi günü erişime açacak.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2025?
MEB lise kayıt tarihleri kapsamında tarih belirtmiyor. Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının ardından sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.
Lise nakil işlemi yapacak öğrenciler ise bu tarih sonrasında yeniden sistem tarafından sonuçlanan okula yerleşecek.
LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)
2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,
3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)
4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,
5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,
6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.
LGS TERCİH TAKVİMİ
14-24 Temmuz – Tercih süreci
4 Ağustos – Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı
4-6 Ağustos – 1. nakil başvuruları
8 Ağustos – 1. nakil sonuçları
8-12 Ağustos – 2. nakil başvuruları
14 Ağustos – 2. nakil sonuçları
15-21 Ağustos – Boş kontenjanlar için ek başvurular
22 Ağustos – Komisyonlar tarafından son yerleştirmelerin tamamlanması
Bu sürecin ardından öğrencilerin okullarına kayıt işlemleri başlayacak.