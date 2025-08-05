Lise Kayıt Tarihleri 2025: MEB takvimi ile lise kayıtları ne zaman yapılacak, başladı mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2025 yerleştirme sonuçlarının açıklanması ardından öğrenciler için heyecanlı süreç başladı. 2 dönemde gerçekleşecek nakil sürecinin ardından 9. sınıf olarak liseye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler velileri ile birlikte okulların yolunu tutacak. Peki, MEB takvimi ile 2025-2026 lise kayıtları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS yerleştirme sonuçları takvimde belirtildiği üzere 4 Ağustos günü adaylar ile buluştu. Aday öğrenciler hangi liseye gideceklerini MEB sonuç ekranı üzerinden sorguluyor.
MEB, yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil dönemine başladı. LGS boş kontenjanlar bilgisinden yararlanarak yeniden tercihte şansını deneyecek öğrenciler için takvim şöyle:
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
2025-2026 Lise kayıt tarihleri net olarak belirtilmezken takvimde açıklanan yerleştirme sürecinin tamamlanması ardından okullara kayıt alınacağı tahmin ediliyor.