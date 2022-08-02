Lise kayıt tarihleri, okullar açılmadan önce öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 8. sınıfı tamamlayarak liseye geçen öğrenciler kayıtların tarihlerini sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı akademik takvime göre, 2022-2023 eğitim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlıyor. Peki Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 MEB lise kayıt tarihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Lise kayıt tarihleri hakkında resmi açıklama henüz gelmedi. MEB'ten konu ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri netlik kazandı. MEB'in konuya ilişkin duyurusu şu şekilde;
"İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğerncilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. Ağustos 31'de son buluyor.
Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.
Veliler "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.
Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir."
Lise kayıtları aşamasında istenen belgeler okuldan okula farklılık gösterse de genel itibariyle talep edilen belgeler şunlar:
- Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)
- İlköğretim Öğrenim Belgesi
- Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
- Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
- Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
- 4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf
- Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.