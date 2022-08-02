Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 MEB Lise kayıt tarihleri

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2022-2023?

Lise kayıt tarihleri hakkında resmi açıklama henüz gelmedi. MEB'ten konu ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri netlik kazandı. MEB'in konuya ilişkin duyurusu şu şekilde;

"İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğerncilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. Ağustos 31'de son buluyor.

Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.

Veliler "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.

Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir."