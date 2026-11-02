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Giriş Tarihi: 2.11.2026 09:09

Lise KPSS sonuçları sorgulama 2026: ÖSYM duyurdu! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuç takvimini duyurdu. Lise mezunu binlerce adayın katıldığı sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Sınav performanslarını öğrenmek isteyen adaylar, KPSS Lise sonuç sorgulama ekranına yöneldi.

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Lise KPSS sonuçları sorgulama 2026: ÖSYM duyurdu! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS Lise sonuçları için bekleyiş devam ederken adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ardından binlerce kişi, doğru ve yanlış cevaplarına göre oluşacak puanlarını merak ediyor. Sonuçların açıklanacağı tarih ve ÖSYM AİS sorgulama ekranı araştırılıyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performansları da belli olacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sınavda yaptıkları doğru ve yanlışların değerlendirilmesinin ardından hesaplanan puanlarını belirtilen tarihte ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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