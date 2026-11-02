Lise KPSS sonuçları sorgulama 2026: ÖSYM duyurdu! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Lise sonuçları için bekleyiş devam ederken adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ardından binlerce kişi, doğru ve yanlış cevaplarına göre oluşacak puanlarını merak ediyor. Sonuçların açıklanacağı tarih ve ÖSYM AİS sorgulama ekranı araştırılıyor.