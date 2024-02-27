Liseli genç, arkadaşı tarafından yumrukla öldürüldü!

Muhammed Efe Karip, Sancaktepe bir İmam Hatip Lisesi'nde okuyordu. Karip, önceki gün de okuluna gitmiş ve derslerine girmişti. Saat 13.50 sıralarında aralarında bir süredir sorun olan E.K. ile okulda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında başına yumruk darbesi alan Karip yere düştü ve düştüğü yerden de bir daha kalkamadı. Okula çağırılan ambulansla hastaneye götürülen Karip yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Okula gelen polis ekipleri E.K'yı gözaltına aldı. Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen E.K., burada pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, "Bana küfür etti, bu nedenle aramızda kavga çıktı. Kendisini koltuğumun altına alarak kafasına yumruk attım. Yere düşerek kafasını çarptı ve kustu." dedi. E.K'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden M.E.K. için Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağçe Özbaş, ailesi ve yakınları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından M.E.K'nin naaşı Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.