Liseli mucitlerden uluslararası başarı

Ankara Bilfen Çayyolu Liseleri öğrencilerinin, uzun süre hastanede yatan hastaların yaşadığı sorunlardan olan bası yaralarına çözüm bulmak amacıyla geliştirdiği "Otomatik İzlemeli Akıllı Ozon Terapi Hastane Yatağı" projesi ABD'de düzenlenen yarışmada birinci seçildi. Öğrenciler, Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezinde bir aylık yaz stajı hakkı kazandı. Bilfen Liseleri ile Stanford Üniversitesi arasında ekim ayında yapılan işbirliği kapsamında, gençlerin sağlık sektöründe yenilikçi projeler üretmesine olanak tanındı.Gerekli çalışma ve sunumların ardından öğrenciler üzerinde çalıştıkları toplam 40 projeyi Stanford Üniversitesinde görev yapan doktorlar, biyomedikal mühendisleri, proje yöneticileri ve koordinatörlerden oluşan jüriye sundu. Jürinin değerlendirmesi sonucu "Biyomedikal ve Sağlıkta İnovasyon" alanında geliştirilen projeler arasından, Bilfen Çayyolu Liselerinde eğitim alan 3 öğrencinin uzun süre yatarak tedavi gören hastaların vücutlarında oluşan yaralar için geliştirdiği proje birinci seçildi. Birinci seçilen ekip, Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezinde bir aylık yaz stajı hakkı kazandı. Öğrenciler büyük sevinç yaşadı.