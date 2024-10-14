Liseli mucitlerin icadı diyabetikler için umut oldu

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST 2024'te İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın "Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde Türkiye 1.si oldu. Mert Balbaloğlu, Emre Alp Eldemir, Ege Alp Ulaş, Gamze Mutlu, İnci Duru Bayer, Ege Acartürk, Arda Peri, Dora Ergül ile Mustafa Özarslandan ve proje danışmanlığını Serdar Akgüç'ün yaptığı ODTÜ'lü öğrenciler, diyabet ve romatoloji hastalarının ayaklarında ortaya çıkan ve uzuv kaybına kadar gidecek sorunu engellemek amacıyla yapay zeka destekli olarak geliştirdikleri medikal ürüne, 'Diyapatik' adını verdi.Diyabet ve romatoloji hastalarının ayaklarının altında ortaya çıkan ve fark edilmediği takdirde uzuv kaybına kadar giden Diyabetik Ayak Sendromu'nu erken teşhis edebilmek ve engellemek amacıyla yapay zeka destekli, medikal bir ayakkabı tabanlığı geliştirdi. Tabanlık, kalpten uzak uzuvlarda yeterli kan dolaşımı sağlanamadığı için ayak altında gelişen damar iltihabı nedeniyle oluşan deri ölümünün yarattığı bölgesel sıcaklık artışlarını, içerisinde bulundurduğu sıcaklık sensörleri ile takip edip, bir anomali durumunda bildirimde bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel verilerine göre dünyada 522 milyon insanın yaşadığı bu soruna çözüm üretmeyi amaçlayan ODTÜ'lü öğrencilerin Diyapatik'i, alanında uzman doktorlardan işlevsellik ve soruna çözüm üreteceği yönünde onay da aldı.