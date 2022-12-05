Liselilerden öğrenci yemeği

Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilere ücretsiz yemek sağlanması çalışmalarına, Sakarya'daki Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencileri de destek veriyor. Alan şefi ve usta öğreticilerin rehberliğinde her gün 6 bin 500 öğrenci için yemek çıkaran öğrenciler, 10 binden fazla küçük ekmeği de okuldaki fırında üretiyor. Taşımalı sistemle eğitim veren okullara yemek ulaştıran öğrenciler, aynı zamanda iş hayatına atılmadan önce tecrübe kazanıyor.Okul Müdürü Arif Türkyılmaz, kentte yaklaşık 17 bin öğrenciye, ücretsiz beslenme imkanı sunulduğunu söyledi. Yemeklerin tamamının okullarda üretildiğini aktaran Türkyılmaz, bu üretimin önemli kısmını sağlayan okul olduklarını, bundan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Türkyılmaz, öğrencilerin hijyenik ortamda üretilen besinleri tüketmesinin önemine değinerek, üretim safhalarında, hiçbir malzemenin israf edilmediğine dikkati çekti.Alan şefi Mücahit Aras da öğrencilerin üretime dahil edilmesinin önemini vurgulayarak, "Öğrencilere hem ekonomik katkı hem de mesleğin içerisinde pişme, yaşayarak öğrenme imkanı sağlıyoruz" dedi. 11. sınıf öğrencisi Belemir Piştav da mesleğini çok sevdiğini ve kendisi gibi öğrencilere yemek hazırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Aynı sınıfta okuyan Gülin Mühürdaroğlu ise mutfakta oluşturdukları altyapının, iş hayatında kendileri için tecrübe oluşturduğunu anlattı.