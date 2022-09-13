Liverpool Ajax Amsterdam maçı bu akşam yayınlanacak. Bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı ağırlayacak olan Liverpool, galibiyet peşinde. Bu akşam ekranlara gelecek şampiyonlar ligi maçlarını naklen canlı takip etmek isteyen futbol severler üyelik işlemlerini belirli bir ücret karşılığında tamamlayarak EXXEN canlı yayın izle ekranına ulaşabiliyor. İşte EXXEN TV Liverpool Ajax Amsterdam maçı canlı şifresiz izle ekranı