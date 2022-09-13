Haberler Yaşam Haberleri Liverpool Ajax Amsterdam maçı canlı yayın izle! EXXEN TV UEFA Şampiyonlar Ligi maçları (Liverpool Ajax Amsterdam) canlı izle
Giriş Tarihi: 13.9.2022 16:51

Liverpool Ajax Amsterdam maçı canlı yayın izle! EXXEN TV UEFA Şampiyonlar Ligi maçları (Liverpool Ajax Amsterdam) canlı izle

Liverpool Ajax Amsterdam maçı canlı yayın izlemek isteyenler EXXEN TV canlı izle araştırmasına çıktı. Belirli bir ücret karşılığında üye olunarak maç yayınları naklen takip edilebiliyor. Hal böyleyken maç saatlerinin yaklaşmasıyla EXXEN Tv canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. İşte 25 Ağustos 2022 Exxen TV canlı izle ekranı ve UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Ajax Amsterdam maçı EXXEN TV canlı yayın şifresiz izle linki...

Liverpool Ajax Amsterdam maçı canlı yayın izle! EXXEN TV UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Liverpool Ajax Amsterdam canlı izle

Liverpool Ajax Amsterdam maçı bu akşam yayınlanacak. Bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı ağırlayacak olan Liverpool, galibiyet peşinde. Bu akşam ekranlara gelecek şampiyonlar ligi maçlarını naklen canlı takip etmek isteyen futbol severler üyelik işlemlerini belirli bir ücret karşılığında tamamlayarak EXXEN canlı yayın izle ekranına ulaşabiliyor. İşte EXXEN TV Liverpool Ajax Amsterdam maçı canlı şifresiz izle ekranı

EXXEN CANLI İZLE

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

LİVERPOOL – AJAX MAÇI WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool – Ajax maçı 13 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka EXXEN'den ve TV 8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

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Liverpool Ajax Amsterdam maçı canlı yayın izle! EXXEN TV UEFA Şampiyonlar Ligi maçları (Liverpool Ajax Amsterdam) canlı izle
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