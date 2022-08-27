Liverpool Bournemouth özet izle! Liverpool Bournemouth golleri ve geniş özet hemen izle (LP 9 – 0 BM)

Liverpool, Anfield Road'da rakip Bournemouth'u 9 golle geçti. 9 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi. Geçen hafta evinde Arsenal'a 3 0 yenilen Bournemouth, 4 maçta henüz 1 galibiyet 3 mağlubiyet oldu. 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Liverpool, böylece tüm stresini attı. Liverpool Bournemouth golleri sürekli aratılmakta. İşte Liverpool Bournemouth maç özeti izle!