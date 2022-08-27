Haberler Yaşam Haberleri Liverpool Bournemouth özet izle! Liverpool Bournemouth golleri ve geniş özet hemen izle (LP 9 – 0 BM)
Giriş Tarihi: 27.8.2022 20:54

Liverpool Bournemouth özet izle! Liverpool Bournemouth golleri ve geniş özet hemen izle (LP 9 – 0 BM)

Liverpool, evinde Bournemouth’u 9 golle geçerek tarihi bir skora imza attı. 3 maçtır ligde galibiyet alamayan takım, bir maçta 9 gol attı. Futbolseverler de Liverpool Bournemouth maç özeti izle ekranı ile 9 gollü maçın özetini izlemek istiyor. Liverpool Bournemouth maçı özeti ile tüm goller izlenebiliyor. İşte Liverpool Bournemouth golleri hemen izle!

Liverpool Bournemouth özet izle! Liverpool Bournemouth golleri ve geniş özet hemen izle LP 9 – 0 BM

Liverpool, Anfield Road'da rakip Bournemouth'u 9 golle geçti. 9 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi. Geçen hafta evinde Arsenal'a 3 0 yenilen Bournemouth, 4 maçta henüz 1 galibiyet 3 mağlubiyet oldu. 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Liverpool, böylece tüm stresini attı. Liverpool Bournemouth golleri sürekli aratılmakta. İşte Liverpool Bournemouth maç özeti izle!

LIVERPOOL BOURNEMOUTH'U 9 FARKLA GEÇTİ

Saat 17.00'da başlayan Premier Lig'in 4. hafta maçında Liverpool, Bournemouth'u 9 golle geçti. Maçta goller 2 Luis Diaz, 2 Roberto Firmino, Harvey Elliot, Trent Arnold, Virgil Van Dijk, Fabio Carvalho ve Chris Mepham'ın kendi kalesine atmasıyla geldi.

9 golün içinde Salah'ın hiç katkısı olmaması dikkatleri çekti.

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Liverpool Bournemouth özet izle! Liverpool Bournemouth golleri ve geniş özet hemen izle (LP 9 – 0 BM)
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