Liverpool Bournemouth özet izle! Liverpool Bournemouth golleri ve geniş özet hemen izle (LP 9 – 0 BM)

Liverpool, Anfield Road'da rakip Bournemouth'u 9 golle geçti. 9 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi. Geçen hafta evinde Arsenal'a 3 0 yenilen Bournemouth, 4 maçta henüz 1 galibiyet 3 mağlubiyet oldu. 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Liverpool, böylece tüm stresini attı. Liverpool Bournemouth golleri sürekli aratılmakta. İşte Liverpool Bournemouth maç özeti izle!
LIVERPOOL BOURNEMOUTH'U 9 FARKLA GEÇTİ
Saat 17.00'da başlayan Premier Lig'in 4. hafta maçında Liverpool, Bournemouth'u 9 golle geçti. Maçta goller 2 Luis Diaz, 2 Roberto Firmino, Harvey Elliot, Trent Arnold, Virgil Van Dijk, Fabio Carvalho ve Chris Mepham'ın kendi kalesine atmasıyla geldi.
9 golün içinde Salah'ın hiç katkısı olmaması dikkatleri çekti.