Haberler Yaşam Haberleri Liverpool - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası'nda devlerin mücadelesi!
Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:48

Liverpool - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası'nda devlerin mücadelesi!

İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final yolunda heyecan dorukta. Çeyrek final biletini almak isteyen iki İngiliz devinin buluşması öncesinde, karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler yayın saatini ve kanal bilgisini araştırıyor. Peki, Liverpool - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadeleye dair ayrıntılar...

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Liverpool - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası’nda devlerin mücadelesi!
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Liverpool ile Chelsea arasındaki rekabet, bu kez İngiltere Lig Kupası'na taşınıyor. Taraftarı önünde avantajını kullanmak isteyen Liverpool, çeyrek final biletini almak için sahaya çıkarken Chelsea ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bu zorlu mücadelenin yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

LİVERPOOL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Chelsea, İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) 4. turunda 28 Ekim Çarşamba günü saat 23.00'te karşılaşacak. Anfield'da oynanacak mücadele, Türkiye'de S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak.

LİVERPOOL - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ TURDA?

Liverpool - Chelsea mücadelesine İngiltere'nin Liverpool kentindeki Anfield Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Karşılaşma, Carabao Cup'ın son 16 turu olarak da bilinen dördüncü turunda oynanacak.

Eşleşmenin galibi çeyrek finale yükselecek. İki takımın kupa yolculuğu açısından büyük önem taşıyan mücadelede kaybeden taraf turnuvaya veda edecek.

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LİVERPOOL VE CHELSEA İNGİLTERE LİG KUPASI'NDA NASIL TUR ATLADI?

Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nın üçüncü turunda Tottenham'ı 3-1 mağlup ederek son 16 takım arasına kaldı. Kırmızılar, bu kez bir başka Premier Lig temsilcisi Chelsea karşısında tur arayacak.

Chelsea ise önceki turda Leeds United'ı 6-3 yenerek yoluna devam etti. Londra temsilcisi, Liverpool deplasmanında da galip gelerek kupada çeyrek finale yükselmeyi amaçlıyor.

LİVERPOOL - CHELSEA MAÇINDA BERABERLİK OLURSA NE OLACAK?

Karşılaşmanın 90 dakikası beraberlikle tamamlanırsa çeyrek finale çıkacak takım doğrudan penaltı atışlarıyla belirlenecek. Liverpool - Chelsea eşleşmesinin ardından İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar arasındaki kura çekimi yapılacak. Çeyrek final karşılaşmaları ise aralık ayında oynanacak.

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Liverpool - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası'nda devlerin mücadelesi!
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