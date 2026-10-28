Liverpool - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası’nda devlerin mücadelesi!

Liverpool ile Chelsea arasındaki rekabet, bu kez İngiltere Lig Kupası'na taşınıyor. Taraftarı önünde avantajını kullanmak isteyen Liverpool, çeyrek final biletini almak için sahaya çıkarken Chelsea ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bu zorlu mücadelenin yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.