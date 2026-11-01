Lohusa eşini darp ederek vahşice katletmişti! O caninin cezası onandı: ‘Sadece 2 tokat attım’

Olay, 13 Ekim 2021 tarihinde Kilis'te meydana geldi. 29 yaşındaki Mahmut Muhammet Özyer, henüz 15 gün önce kız bebek dünyaya getiren 27 yaşındaki eşi Fatime Gül Özyer'i darbetti. Evden yükselen çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, talihsiz kadını ağır yaralı halde buldu.
LOHUSA KADINI DARP EDEREK KATLETTİ
Başına aldığı şiddetli darbeler sonucu beyin kanaması geçiren, burnu kırılan ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır morluklar oluşan genç kadın, önce Kilis Devlet Hastanesine ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak 15 günlük bebeğin annesi doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
"EŞİME SADECE 2 TOKAT ATTIM"
Kilis 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "eşi kasten öldürmek" suçundan yargılanan sanık koca, duruşmadaki savunmasında pes dedirten iddialarda bulundu. Eşini öldürme kastı olmadığını ileri süren Özyer: "Eşime sadece iki tokat attım. Kafasını ben değil kendisi duvara vurdu. Hastanede de sedyeden düştü. Öldürme kastıyla hareket etmedim" dedi.
KARAR BOZULMUŞTU
Mahkeme ilk yargılamada sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi. Kararın taraflarca istinaf edilmesi üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi kararı bozdu.
"SUÇUN VASFI DEĞİŞTİ CEZA 15 YILA DÜŞTÜ"
Adli Tıp Kurumu raporlarında ise maktul Fatime Gül Özyer'in ölümünün "künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama, beyin kanaması ve beyin dokusundaki hasar" sonucu gerçekleştiği belirtildi. Mahkeme, eylemi "kasten yaralama neticesi ölüme sebebiyet verme" suçu kapsamında değerlendirdi ve sanığa iyi hal indirimi uygulanarak cezası 15 yıla düşürüldü. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yapılan ikinci istinaf başvurularını esastan reddetti.
YARGITAY'DA İKİ KARŞIT OYLA ONAMA
Dosyanın temyiz edilmesi üzerine incelemeyi tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, maktul ailesinin "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "indirim uygulanmaması" yönündeki taleplerini reddetti. Sanık avukatının beraat talebini de yerinde bulmayan Daire, 15 yıllık hapis cezasını oy çokluğuyla onadı. Karara karşı oy kullanan iki Yargıtay üyesi ise şerh düşerek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Üyeler sanığın eşinin başını defalarca duvara vurarak ölüm riskini göze aldığı, bu nedenle eylemin "olası kastla nitelikli öldürme" suçunu oluşturduğu yönünde değerlendirilmesini savundu.