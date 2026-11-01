Lohusa eşini darp ederek vahşice katletmişti! O caninin cezası onandı: ‘Sadece 2 tokat attım’





YARGITAY'DA İKİ KARŞIT OYLA ONAMA



Dosyanın temyiz edilmesi üzerine incelemeyi tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, maktul ailesinin "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "indirim uygulanmaması" yönündeki taleplerini reddetti. Sanık avukatının beraat talebini de yerinde bulmayan Daire, 15 yıllık hapis cezasını oy çokluğuyla onadı. Karara karşı oy kullanan iki Yargıtay üyesi ise şerh düşerek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Üyeler sanığın eşinin başını defalarca duvara vurarak ölüm riskini göze aldığı, bu nedenle eylemin "olası kastla nitelikli öldürme" suçunu oluşturduğu yönünde değerlendirilmesini savundu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör