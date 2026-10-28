Lokanta ustalarının sırrı çözüldü! Köfte harcına 2 kaşık ekleyin, sünger gibi kabarsın

Evde lokanta usulü, içi sulu ve dışı nar gibi kızarmış köfteler pişirmek her zaman kolay olmayabilir. Kimi zaman tavaya koyduğumuz köfteler pişerken suyunu kaybedip küçülür, kimi zaman da istenen o iştah kabartan dolgunluğa bir türlü ulaşamaz. Ancak mutfaktaki bu olumsuz deneyimleri tamamen geride bırakmak mümkün! Geleneksel tariflerin dışına çıkarak uygulayacağınız küçük bir dokunuş ve doğru et seçimi sayesinde sofranın yıldızı olacak yumuşacık köfteler hazırlayabilirsiniz. İşte adım adım lokum gibi köfte yapmanın sırrı.
Köftenizin pişerken suyunu kaybetmemesi ve hacmini koruması için ilk adım doğru yağ oranına sahip eti seçmektir. Yüzde 15 ile 20 arasında yağ barındıran orta yağlı kıyma (dana-kuzu karışımı) en ideal sonucu verir. Yağ oranı düşük etler pişerken çabuk kurur ve sertleşir. Ayrıca harca eklenecek rendelenmiş soğanın suyunu hafifçe sıkmak, etin nem dengesini bozmamak adına kritik bir öneme sahiptir.
Köftelerin sünger gibi hafif ve hacimli olmasını sağlayan asıl sır, harca katılan karbonat ve maden suyu kombinasyonudur. 500 gramlık kıymaya eklenecek yarım çay kaşığı karbonat etin dokusunu gevşetir. Eşlik eden 2-3 yemek kaşığı sade maden suyu ise içerisindeki gaz kabarcıkları sayesinde köfteye eşsiz bir kabarıklık ve yumuşaklık kazandırır.
Malzemeler bir araya geldikten sonra en hassas noktaya sıra gelir. Kıymayı ve baharatları yaklaşık 5 dakika boyunca, sadece malzemeler birbiriyle bütünleşene kadar yoğurmalısınız. Eti gereğinden fazla yoğurmak dokunun sıkılaşmasına ve piştiğinde lastiksi bir kıvam almasına neden olur.
Yoğurma işlemi tamamlanan köfte harcının üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında en az 1 saat dinlendirmelisiniz. Bu süreç, baharatların etle tamamen özleşmesini sağlar ve köftelere şekil vermeyi kolaylaştırır. Köfteleri şekillendirirken üzerlerine aşırı baskı uygulamamak, o puf formun korunması açısından oldukça önemlidir.
Kızgın Tava: Köfteleri atmadan önce tavanın iyice kızdırılmış ve hafifçe yağlanmış olması gerekir. Bu işlem etin dışını aniden mühürleyerek suyunu içine hapseder.
Baskı Uygulamayın: Pişerken köftelerin üzerine spatula veya maşayla kesinlikle bastırılmamalıdır; aksi halde etin lezzetli suyu dışarı sızar ve köfte kurur.
Orta-Yüksek Isı: Sık sık çevrilerek orta-yüksek ısıda pişirilen köftelerin içi sulu kalır. İç sıcaklığı yaklaşık 71 dereceye ulaştığında ocaktan alıp birkaç dakika dinlendirerek servis edebilirsiniz.
Malzemeler:
500 gram orta yağlı kıyma (%15-20 yağlı dana-kuzu karışık)
1 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış kuru soğan
Yarım çay kaşığı karbonat
2-3 yemek kaşığı sade maden suyu
Yarım su bardağı galeta unu veya bayat ekmek içi
1 diş ezilmiş sarımsak (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı tuz, 1'er çay kaşığı karabiber, kimyon ve pul biber