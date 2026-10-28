Lokanta ustalarının sırrı çözüldü! Köfte harcına 2 kaşık ekleyin, sünger gibi kabarsın

Evde lokanta usulü, içi sulu ve dışı nar gibi kızarmış köfteler pişirmek her zaman kolay olmayabilir. Kimi zaman tavaya koyduğumuz köfteler pişerken suyunu kaybedip küçülür, kimi zaman da istenen o iştah kabartan dolgunluğa bir türlü ulaşamaz. Ancak mutfaktaki bu olumsuz deneyimleri tamamen geride bırakmak mümkün! Geleneksel tariflerin dışına çıkarak uygulayacağınız küçük bir dokunuş ve doğru et seçimi sayesinde sofranın yıldızı olacak yumuşacık köfteler hazırlayabilirsiniz. İşte adım adım lokum gibi köfte yapmanın sırrı.