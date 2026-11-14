Londra Belediye Başkanı Khan İstanbul’da: Sultanahmet’te cuma namazı kıldı!

İstanbul'u ziyaret eden Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın tarihî yarımadadaki ilk durağı, Sultanahmet Meydanı'ndaki Türk ve İslam Eserleri Müzesi oldu. Ziyarette Khan'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin eşlik etti. Khan ve beraberindekiler, müzede Türk ve İslam sanatının farklı dönemlerinden eserleri inceledi. Müze ziyaretinin ardından Sultanahmet Camii'ne geçen Khan, burada cuma namazını kıldı. Program, namazın ardından Sultanahmet Meydanı'ndan başlayıp Divanyolu üzerinden Kapalıçarşı'nın Nuruosmaniye Kapısı'na uzanan yürüyüşle devam etti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, İstanbul ziyareti vesilesiyle Khan'a Mehmed Şevki Efendi hattı Mushaf-ı Şerif'i takdim etti.