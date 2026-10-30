Lösemili Çocuklar Haftası'nda dört farklı etkinlik! "İyileşme yalnızca hastane odasında gerçekleşmiyor"

Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemiyle mücadele eden çocukları ve ailelerini İstanbul'un dört farklı noktasında bir araya getiriyor. 2 Kasım'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başlayacak program, 3 Kasım'da Haliç Üniversitesi'nde, 4 Kasım'da İstanbul Boğazı'nda ve ardından EuroLeague tribününde sürecek. Etkinlikler, çocukların tedavi sürecinin dışında sosyal yaşama katılımını desteklemeyi ve lösemiye ilişkin toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Vakfın "Bizim Çocuklar Başarır" yaklaşımıyla hazırlanan program, çocukların hastalıkları üzerinden değil hayalleri, yetenekleri ve başarıları üzerinden görünür olmasını hedefliyor.

Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bilal Aydın, Lösemili Çocuklar Haftası programına ilişkin şunları söyledi:

"Vakıf olarak 1980'den bu yana lösemiyle mücadele eden çocuklarımızın ve ailelerinin yanındayız. İyileşme yalnızca hastane odasında gerçekleşmiyor. Bir çocuğun arkadaşlarıyla oyun oynaması, toprağa dokunması, müzik dinlemesi ya da tribünde takımını desteklemesi de iyileşme yolculuğunun bir parçası.

Lösemili Çocuklar Haftası için hazırladığımız program bu anlayışın ürünü. Çocuklarımızı doğayla, sanatla, sporla ve kurucusu olduğumuz Haliç Üniversitesi'nin öğrencileriyle buluşturuyoruz. Ailelerimizin de tedavi sürecinde uzmanlardan doğru bilgiye ulaşmasını ve birbirleriyle dayanışma içinde olmasını önemsiyoruz.

'Bizim Çocuklar Başarır' derken bunu bir slogan olarak değil her gün tanık olduğumuz bir gerçek olarak söylüyoruz. Çocuklarımız hastalıklarıyla değil hayalleri, yetenekleri ve başarılarıyla tanınmayı hak ediyor. Toplumun her kesimini bu hafta boyunca çocuklarımızın yanında olmaya davet ediyoruz."

Vakfın Genel Müdürü Nurkan Karabulut ise programın hem bilgilendirici hem de sosyal bir buluşma olarak tasarlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu hafta dört farklı noktada çocuklarımızla ve aileleriyle buluşacağız. Programı, ailelerin sorularına uzmanlardan yanıt alabileceği söyleşilerle çocuklarımızın keyifle vakit geçireceği deneyimleri bir araya getirecek şekilde planladık. Haliç Üniversitesi başta olmak üzere programa ev sahipliği yapan ve destek veren tüm kurumlara ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz."

MİLLET BAHÇESİ'NDE DOĞA, OYUN VE "UMUT BALONLARI"

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki ilk buluşma aile kahvaltısıyla başlayacak. Çocuklar masa oyunları oynayacak, drone uçuşu deneyimleyecek ve sanatçı ile zanaatkârların eserlerinin yer aldığı "Usta Eller" alanını gezecek. Gün boyunca hayvan dostlarıyla tanışacak, ata tohumlarından yetişen ürünleri kendi elleriyle toplayacaklar. Gün, çocukların dileklerini gökyüzüne gönderdiği "Umut Balonları" etkinliği ve hediye çekilişiyle sona erecek.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ'NDE UZMANLAR VE ÖĞRENCİLERLE BİR GÜN

Vakfın 1998'de kurucusu olduğu Haliç Üniversitesi, 3 Kasım'da çocukları ve ailelerini ağırlayacak. Açılış konuşmalarının ardından tedavi sürecinde beslenme ve psikoloji gibi konular ele alınacak.

Programda keman dinletisi, müzik ve maskot gösterisi de yer alacak. Çocuklar kendi hikayelerini, üniversite öğrencileri ile paylaşacak. Gün, çocukların aileleriyle birlikte katılacağı şeflerle uygulamalı mutfak atölyesiyle tamamlanacak.

VALİDE SULTAN GEMİSİ İLE BOĞAZ TURU

Çocuklar ve aileleri 4 Kasım'da Üsküdar Sahili'nden Valide Sultan Gemisi'ne binerek İstanbul Boğazı'na açılacak. Simit ve çay ikramının eşlik edeceği turda bir rehber, Boğaz'ın tarihi ve kültürel noktalarını anlatacak. Tur müzik eşliğinde ve hatıra fotoğraflarıyla sona erecek.

EUROLEAGUE HEYECANI TRİBÜNDE YAŞANACAK

Programın son durağında çocuklar ve aileleri, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes–Paris Basketball EuroLeague maçını tribünden izleyecek.

Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı, lösemiyle mücadele eden çocukların sağlık hizmetinin yanında moral, sosyal destek, eğitim ve günlük yaşama katılım olanaklarına da ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiyor. Vakıf, Lösemili Çocuklar Haftası'ndan sonra da bu alanlardaki çalışmalarını sürdürecek.

BİZİM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI HAKKINDA

Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı'nın çalışmaları 1980'de başladı. Kurum 1983'te vakıf statüsü kazandı. Kurulduğu günden beri lösemiyle mücadele eden çocuklara ve ailelerine maddi, manevi ve psikolojik destek sağlıyor.

Vakıf, 1986'da İstanbul Üniversitesi Çocuk Kliniği bünyesinde 25 yataklı çocuk servisini hizmete açtı. 26 Ekim 1989'da kurduğu kemik iliği transplantasyon ünitesi Türkiye'nin ilk pediatrik transplantasyon ünitesi oldu. Aynı yıl çocuklarda kemik iliği naklinin gerçekleştirilmesine öncülük etti.

Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı, 1998'de kurulan Haliç Üniversitesi'nin kurucu vakfıdır. Bugün sağlık, eğitim, sosyal destek ve farkındalık alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör