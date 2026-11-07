Lösemili çocukların umut treni Kayseri’de

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen "Umut Treni" etkinliği, Kayseri'de renkli görüntülere sahne oldu. TCDD Taşımacılık AŞ'nin desteğiyle "Mucize ve Umudun Adı LÖSEV" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Ankara'dan hareket eden ve 50 çocuğu taşıyan Güney Kurtalan Ekspresi, Kayseri Garı'na ulaştı.

MEHTER MARŞLARIYLA KARŞILANDILAR

Özel olarak balonlarla süslenen ve LÖSEV brandasıyla giydirilen vagonla kente gelen çocukları Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, LÖSEV gönüllüleri ve vatandaşlar karşıladı. Mehter marşları eşliğinde gerçekleşen karşılamada çocuklara balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çocuklar ve aileleri de balon uçurarak mutluluklarını paylaştı. LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, Umut Treni etkinliğini 2023 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediklerini belirterek, çocuklara unutulmaz anılar yaşatmayı hedeflediklerini söyledi. Kurşun, tren yolculuğu boyunca çeşitli etkinliklerle eğlenen çocukların Kayseri'de karşılanmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Çocuklar, gezi programı kapsamında Kapadokya'ya giderek bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfedecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör