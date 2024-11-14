Lösemiyi kardeşi sayesinde yendi üniversiteye hazırlanmaya başladı

Burdurlu Hatice-Ömer Yavuz çiftinin oğulları Eren Yavuz 7 yaşında iken lösemi teşhisi konuldu. Anne Hatice Yavuz, acı haberi ikinci bebeğine 3 aylık hamileyken öğrendi. İlk göz ağrısını kurtarmak için amansız bir savaşa girişti. Baba Ömer Yavuz memleketi Burdur'da çalışmaya devam ederken, anne Hatice Yavuz karnındaki 3 aylık bebeği ile oğlu Eren'i yanına alarak tedavi için Antalya'ya yerleşti. Eren, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördü. Baba Ömer de hafta sonları bir günlük izninde Antalya'ya gelerek eşi ve oğluna moral verdi. Bu sırada, 2014 yılında kızları Beren dünyaya geldi. Eren'in 30 aylık tedavisi sonunda doktorlardan iyi haber geldi ve Eren lösemiyi yendi. Eren Yavuz 2016'da tekrar lösemiye yakalandı.Anne, oğlunu tekrar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi. Eren 2.5 ay kemoterapi gördü ve doktorlar tek kurtuluş çaresinin ilik nakli olduğunu söyledi. Aranan ilik ise Eren'in kardeşi Beren'de bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 30 Ocak 2017'de Eren'e kardeşi Beren'den kordon kanı ve ilik nakledildi. Eren kök hücre odasında 30 gün kaldı ve tedavi süreci sonunda ikinci kez lösemiyi yendi.Burdur Bahçeşehir Lisesi'nde eğitim gören Eren, "Ailemin ve kardeşimin sevgisi beni hep mutlu ve sağlıklı kıldı. Hukuk okumak istiyorum" diye konuştu.