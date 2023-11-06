LPG’li araç faciası: 6 ölü 1 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilin alev alması sonucu, aynı aileden 5'i çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Gözpınar köyü Çay Geçit mezrasında meydana geldi. Mehmet Yaşar idaresindeki 72 KA 229 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. LPG'li olduğu öğrenilen otomobil alev alarak yanmaya başlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü. Ekiplerin yaptığı kontrolde, anne Aynur Yaşar ve çocukları Beritan, Viyan, Bahoz, Rodi ve Cudi Yaşar'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan baba Mehmet Yaşar ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Antalya'da düğün dönüşü meydana gelen kazada ise otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Temirtaş (22) ile kuzeni Seyfettin Temirtaş (18) hayatını kaybetti, otomobilin arkasında oturan Hilmi Partal (18) ağır yaralandı. Antalya'da meydana gelen diğer trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül (48), TIR'ın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.