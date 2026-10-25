Lüks tutkusu hapiste bitti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca geçtiğimiz günlerde başlatılan "PAYMIX 5" soruşturmasında Bilyoner, Nesine ve İddaa gibi yasal bahis firmalarını toplamda 12 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 'Spor Veri Analisti' Orhan B.K. (24) yakınlarıyla birlikte gerçekleştirdiği '7 Saniye Vurgunu'nun detaylarına SABAH ulaştı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine ve iddialara göre; "Spor D." adlı firmada 2025 yılının son aylarında "Veri Analisti" olarak işe başlayan Orhan B.K., sıklıkla gittiği lüks tatiller ve gösterişli yaşamıyla çalıştığı firmanın şüphe çekti. Firma yetkililerinin Haziran 2026'da yaptığı şikayet üzerine yapılan incelemelerde; Orhan B.K.'nın dikkat çekmemek adına tenis ve voleybol müsabakalarını hedef seçtiği anlaşıldı.

ASTRONOMİK PARA TRAFİĞİ

Yasal bahis sitelerinin altyapısına veri akışı sağlayan Orhan B.K, canlı olarak izlediği bazı müsabakaların skor ve sayı pozisyonlarından önce kapatılması gereken canlı bahisleri 7 saniye geç kapattığı, bu 7 saniyelik sürede alınan sayı ve skorları kardeşi, kuzeni, kız arkadaşı ve yakın arkadaşlarına bildirerek bahis oynattığı belirlendi. Orhan B.K'nın banka hesap hareketlerinden toplam 192 milyon lira tutarında trafiği tespit edildi. Düzenlenen 2. operasyonda Orhan B.K'nın kardeşi, kuzeni de dahil 8 şüpheli daha gözaltına alındı.