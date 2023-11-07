’Lütfen Çöpe Bebek Atmayınız’ yazısı dikkat çekmişti; 16 yaşındaki Taha Berk: ’Tepkisiz Kalamazdım!’

Kastamonu'da meydana gelen ve tüm Türkiye'de büyük tepkilere neden olan çöp konteynerine yeni doğmuş bebeğin atılması olayının yankıları devam ediyor. Olayla ilgili polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonrasında 16 yaşındaki anne, annenin annesi, babası ile bebeğin biyolojik babası olduğu değerlendirilen 1 kişi olmak üzere toplamda 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği, beslenmeye başladığı öğrenildi.

"O ÇÖPE BEBEK ATAN ŞAHISLAR BU YAZIYI GÖRÜRSE, BİR NEBZE OLSUN UTANIRLAR DİYE DÜŞÜNDÜM"

Çöp konteynırına bebeğin atılması kadar konteynır üzerine yazılan 'Lütfen Çöpe Bebek Atmayınız' yazısı da dikkat çekmişti. Yazıyı yazan lise öğrencisi Taha Berk Küçükahmetoğlu, olaydan çok etkilendiğini ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Babaannesiyle yaşayan 16 yaşındaki Taha Berk Küçükahmetoğlu, yaşanan bu elim hadiseyi gece öğrendikten sonra çok sinirlendiğini ve bu yüzden çöp konteynırına bu yazıyı yazdığını kaydeden Taha Berk Küçükahmetoğlu "Ben o gece haberi bir haber sayfasında gördüm. O olay için çok üzüldüm. Olayı babaannem ve yakınımdaki kişilere anlattım. O olay için çok kötü hissettim. Empati kurdum o bebekle ve bu olayın yaşanması beni derinden yaraladı. Nasıl olur da bir bebek annesi tarafından çöpe atılabilir diye düşündüm. Ertesi gün okula giderken, çöpün üzerine lütfen çöpe bebek atmayın yazdım. Sabah da çantamda bulunan asetatlı kalem ile oraya yazmış bulundum. Bu yazıyı yazarken de umarım o çöpe bebek atan şahıslar bir nebze olsun utanır diye düşündüm. İçim paramparça oldu" dedi.

Küçükahmetoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Vicdanlara sığmayan bu olayın Kastamonu'da, hele ki böyle bir semtten çıkabileceğini hiç düşünmezdim. Bunu da tepki olsun diye yaptım, çünkü tepkisiz kalmak istemedim. Bebeğe de acil şifalar diliyorum. Böyle bir olayın ne Kastamonu'da ne de Türkiye'de tekrarlanmasını istemiyorum. Ben Kastamonu'muza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Aslında sadece Kastamonu değil tüm Türkiye2de çağrıda bulunmak istiyorum. Hiç kimse bir canlıya buna hayvanlar da dahil, ne yaptıysa yapsın, ne olursa olsun hiçbir şekilde çöpe canlı atılmaması lazım. Atanların da ağır bir cezayla karşılaşması gerekiyor."