Haberler Yaşam Haberleri MAÇ BAŞLADI! TRT 1 canlı izle! İşte Galatasaray-Barcelona maçı TRT 1 canlı yayını
Giriş Tarihi: 13.10.2026 22:01

MAÇ BAŞLADI! TRT 1 canlı izle! İşte Galatasaray-Barcelona maçı TRT 1 canlı yayını

TRT 1 canlı izle seçeneğiyle Şampiyonlar Ligi gecesinin dev randevusu futbolseverlerle buluşuyor. Galatasaray, Avrupa sahnesinde Barcelona karşısında kritik bir sınava çıkarken RAMS Park'ta futbol heyecanı zirveye taşınacak. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak mücadele canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte izlemek için TRT 1 canlı yayın ekranı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MAÇ BAŞLADI! TRT 1 canlı izle! İşte Galatasaray-Barcelona maçı TRT 1 canlı yayını
  • ABONE OL

TRT 1 canlı izle ekranı, Galatasaray ile Barcelona arasındaki dev karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde RAMS Park'ta dünya futbolunun güçlü ekiplerinden Barcelona karşısına çıkıyor. Saat 22.00'de başlayacak kritik randevu, TRT 1 canlı ve şifresiz yayınıyla futbolseverlerle buluşuyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI CANLI YAYINLA TRT 1 EKRANLARINDA

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde bu akşam RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 22.00'de başlayacak dev karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

İşte Galatasaray-Barcelona maçını izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayın bağlantısı;

TRT 1 CANLI İZLE

Dev maçı ekran başından takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

GÜNCEL TRT 1 HD UYDU FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A)

Şampiyonlar Ligi maçlarında frekans güncellemeleri veya sinyal sorunları yaşamamak için uydunuzdaki güncel TRT 1 frekans değerleri şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A (42°E)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000

FEC: 3/4

TELEVİZYONDA TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın Kumandası üzerinden Menü veya Ayarlar tuşuna basın.

Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları bölümüne girin.

Manuel Kanal Arama (Transponder / TP Ekle) seçeneğini tıklayın.

Frekans bölümüne 11794, Polarizasyon kısmına Dikey (V), Sembol Oranı kısmına 30000 değerlerini girin.

Aramayı Başlat butonuna basarak kanalı kaydedin ve listede TRT 1 HD'yi konumlandırın.

#TRT 1 #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MAÇ BAŞLADI! TRT 1 canlı izle! İşte Galatasaray-Barcelona maçı TRT 1 canlı yayını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA