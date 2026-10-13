MAÇ BAŞLADI! TRT 1 canlı izle! İşte Galatasaray-Barcelona maçı TRT 1 canlı yayını

TRT 1 canlı izle ekranı, Galatasaray ile Barcelona arasındaki dev karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde RAMS Park'ta dünya futbolunun güçlü ekiplerinden Barcelona karşısına çıkıyor. Saat 22.00'de başlayacak kritik randevu, TRT 1 canlı ve şifresiz yayınıyla futbolseverlerle buluşuyor.
Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde bu akşam RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 22.00'de başlayacak dev karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
İşte Galatasaray-Barcelona maçını izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayın bağlantısı;
Dev maçı ekran başından takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
TRT 1 CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
Şampiyonlar Ligi maçlarında frekans güncellemeleri veya sinyal sorunları yaşamamak için uydunuzdaki güncel TRT 1 frekans değerleri şu şekildedir:
Uydu: Türksat 4A (42°E)
Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000
FEC: 3/4
Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın Kumandası üzerinden Menü veya Ayarlar tuşuna basın.
Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları bölümüne girin.
Manuel Kanal Arama (Transponder / TP Ekle) seçeneğini tıklayın.
Frekans bölümüne 11794, Polarizasyon kısmına Dikey (V), Sembol Oranı kısmına 30000 değerlerini girin.
Aramayı Başlat butonuna basarak kanalı kaydedin ve listede TRT 1 HD'yi konumlandırın.