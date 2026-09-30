Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague’de Beşiktaş Sahaya Çıkıyor!

EuroLeague'de ikinci haftaya girilirken Beşiktaş'ın sıradaki durağı Belgrad oldu. Maccabi Tel Aviv karşısında parkeye çıkacak siyah-beyazlı ekip, yoğun maç takviminin ilk sınavında hanesine galibiyet yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşmanın oynanacağı salon ve maç saati de belli oldu.
EuroLeague'in 2. haftasında oynanacak Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş karşılaşması, 30 Eylül Çarşamba günü saat 21.05'te başlıyor. Mücadele, Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Hall'da oynanacak.
Maccabi Tel Aviv ile Beşiktaş arasındaki mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın programı saat 21.05 itibarıyla başlayacak.
EuroLeague'de maç günü. 🔥— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) September 29, 2026
🆚 Maccabi Rapyd Tel Aviv
⏰ 21.05
🦅 #HearWeAre pic.twitter.com/tq4j67t37a
EuroLeague'e Valencia Basket karşılaşmasıyla başlayan Beşiktaş, mücadeleden 96-94 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar, ikinci hafta maçında Maccabi Tel Aviv karşısında bu kez galibiyetle almayı hedefliyor.
Yoğun fikstürün devamında Beşiktaş'ın önünde bir başka önemli karşılaşma daha bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, Maccabi Tel Aviv maçının ardından 2 Ekim Cuma günü Barcelona'yı İstanbul'da ağırlayacak.
Beşiktaş'ın önümüzdeki EuroLeague programında Barcelona ve Baskonia karşılaşmaları yer alıyor.