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Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:01

Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague’de Beşiktaş Sahaya Çıkıyor!

EuroLeague’e 13 sezon sonra dönen Beşiktaş, ikinci hafta maçında bu kez Maccabi Tel Aviv karşısına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Belgrad’da oynanacak mücadelede ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın programı ve maç öncesi ayrıntılar...

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Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague’de Beşiktaş Sahaya Çıkıyor!
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EuroLeague'de ikinci haftaya girilirken Beşiktaş'ın sıradaki durağı Belgrad oldu. Maccabi Tel Aviv karşısında parkeye çıkacak siyah-beyazlı ekip, yoğun maç takviminin ilk sınavında hanesine galibiyet yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşmanın oynanacağı salon ve maç saati de belli oldu.

MACCABI TEL AVIV-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 2. haftasında oynanacak Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş karşılaşması, 30 Eylül Çarşamba günü saat 21.05'te başlıyor. Mücadele, Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Hall'da oynanacak.

MACCABI TEL AVIV-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv ile Beşiktaş arasındaki mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın programı saat 21.05 itibarıyla başlayacak.

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BEŞİKTAŞ EUROLEAGUE'DE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

EuroLeague'e Valencia Basket karşılaşmasıyla başlayan Beşiktaş, mücadeleden 96-94 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar, ikinci hafta maçında Maccabi Tel Aviv karşısında bu kez galibiyetle almayı hedefliyor.

Yoğun fikstürün devamında Beşiktaş'ın önünde bir başka önemli karşılaşma daha bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, Maccabi Tel Aviv maçının ardından 2 Ekim Cuma günü Barcelona'yı İstanbul'da ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE'DE SIRADAKİ MAÇLARI

Beşiktaş'ın önümüzdeki EuroLeague programında Barcelona ve Baskonia karşılaşmaları yer alıyor.

  • 30 Eylül Çarşamba – 21.05: Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş
  • 2 Ekim Cuma – 20.00: Beşiktaş-Barcelona
  • 9 Ekim Cuma – 21.30: Baskonia-Beşiktaş

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Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague’de Beşiktaş Sahaya Çıkıyor!
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