Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague’de Beşiktaş Sahaya Çıkıyor!

EuroLeague'de ikinci haftaya girilirken Beşiktaş'ın sıradaki durağı Belgrad oldu. Maccabi Tel Aviv karşısında parkeye çıkacak siyah-beyazlı ekip, yoğun maç takviminin ilk sınavında hanesine galibiyet yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşmanın oynanacağı salon ve maç saati de belli oldu.