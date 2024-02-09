Hükümlüleri meslek sahibi yapan cafe İstanbul Anadolu Adliyesinde

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda hükümlülere meslek edindirme kapsamında Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na (MACİK) ait kafe restoranın açılışı yapıldı. Açılışa cezaevi idaresinden sorumlu Başsavcı vekili Kadir Yılmaz'ın yanı sıra birçok Başsavcı vekili, hakim-savcı ve adliye personeli katıldı.

KURDELE KESİLDİ, FAALİYETE GEÇTİ

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın C blok -2. katında faaliyete geçen kafeteryanın açılışında kurdele kesildi. Başsavcı vekillerinin kurdele kesmesinin ardından kafeteryanın içi gezildi. Başsavcı vekilleri kafeteryadaki işleyişe ve yiyeceklere ilişkin çalışanlardan bilgi aldı. Ardından açılış kapsamında misafirlere yiyecek-içecek ikramında bulunuldu.

HÜKÜMLÜLERE MESLEK EDİNDİRME VE GELİŞTİRME

Açılışı yapılan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu (MACİK) kafeteryası, hükümlülere meslek edindirme ve var olan mesleklerini geliştirme çalışmaları kapsamında Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından işletilecek. Bin metrekare alanda, yaklaşık 30 personel ile ayni anda 200 kişiye hizmet verme kapasitesine sahip olan işletmeden hizmet alanlara kalite ve fiyat bağlamında daha iyi hizmet alma imkanı bulacakları aktarıldı. Böylelikle ceza infaz kurumlarında yürütülen iyileştirme ve meslek edindirme çalışmalarının desteklenmiş olacağı belirtildi.

MACİK FAALİYETLERİ

Ayrıca adliyede hizmet veren kantin, market, şarküteri ile fotokopi, fotoğraf, otopark, oto yıkama işletmeleri de iyileştirme ve meslek edindirme çalışmaları kapsamında Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından işletiliyor. Yine aynı amaçla Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde tekstil, inşaat, mobilya, demir doğrama, yangın tüpü dolumu, toner dolumu, oto bakım-onarımı, elektrik-elektronik, unlu mamuller üretimi, kantin, market ve restoran işletmeciliği gibi iş kollarında üretirken eğiten bir yaklaşımla mesleki faaliyetlerin sürdürüldüğü aktarıldı. Ülke genelinde ise gıdadan tekstile, tarım ve hayvancılıktan mobilyaya, gümüş işlemeciliğinden inşaat işkoluna kadar 180'den fazla işkolunda hükümlü ve tutuklulara mesleki eğitim veriliyor.